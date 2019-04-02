厦门台商台企畅谈减税降费改革红利

新华社厦门4月1日电（记者贺飞）1日，厦门市集美区召开庆祝杏林台商投资区成立30周年座谈会，20余位台商、台资企业代表围绕“减税降费”“应通尽通”等主题，畅谈在大陆的投资体会与企业发展情况。
当日，全国深化增值税改革系列政策开始实施，这是继3月20日国务院常务会议审议通过以增值税改革为主要内容的一揽子减税措施之后，更大规模减税的“主菜”。座谈会上，集美区税务局人员为台商台企梳理介绍了重点政策。
“改革红利对我们企业的发展帮助会非常大。”厦门市台商协会荣誉会长吴进忠说，杏林台商投资区的制造业企业占比高，大规模减税降费措施对台企的未来经营大有助益。
作为杏林台商投资区成立后第一批来厦的台商，吴进忠创办来明工业（厦门）有限公司已有30年。他估算，“登鹭”创业以来，该眼镜企业享受了“两免三减半”等优惠政策近1000万元。
厦门新凯复材科技有限公司财务协理陈玉洪说，近两年大陆的税收优惠力度越来越大，公司去年累计增加约600万元利润，今年也会有很大收益。“有了这些优惠政策，企业有更多资金预算用于创新研发，增加智能设备，做生产线提升。”
“税务局在这一两年对企业的服务，包括退税速度、服务方式都有很大提升，”他补充说，“这对于企业发展有很大帮助。”
杏林台商投资区自1989年经国务院批准设立以来，连同1992年设立的集美台商投资区，已累计吸引台资企业413家，合同利用台资8.2亿美元，以机械装备、电子、新材料、卫浴、户外运动等产业为主。其中，2018年规模以上台资工业企业85家，创造工业产值近330亿元，占全区规模以上工业产值的三分之一。
集美区委常委范启德说，近年来，随着改革开放由局部先行走向全面推进，台商投资区的工业企业普遍面临土地用地瓶颈、转型升级困难等问题。政府将进一步加强与台企的沟通合作，积极帮助台企转型升级，降低人力、环境和资源成本，提高产品的市场竞争力。
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