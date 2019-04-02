王宁：首届数字峰会给福州带来了很大变化很多机遇

人民网北京4月2日电 今日，国新办就数字中国建设峰会有关情况举行发布会，中共福建省委副书记、福州市委书记王宁在发布会上表示，首届数字峰会到今天已经接近一年，应该说这一年来给福建、给福州带来了很大变化，也带来了很躲机遇。这些变化是深层次的，全方位的，也是多领域的，概括起来是“四个一”。
一是掀起了一股数字建设热潮。目前在福建福州上上下下大家都在抓数字建设，大家这种热情、激情已经被全面点燃。在这一年当中福州举办的与数字相关的活动越来越多，影响力也越来越大。如去年10月，阿里巴巴在福州举办了首届天下码商大会，很多的数字专家、数字精英聚集在福州畅谈数字经济的发展。
二是取得了一批数字经济发展的成果。落地了一批数字项目，像阿里巴巴、腾讯、滴滴等一些知名企业纷纷来福州投资，今日头条的皮皮虾、比特大陆的福建华科技等相继落户福州。东南大数据产业园、马尾物联网产业基地、福州软件园，带动去年福州数字经济规模突破2800亿元，占GDP的36%，软件企业去年产值达到1360亿元，占全省47%，已经接近全省的一半，发展十分迅猛。同时还培育了一批优秀数字企业，很荣幸去年福州有8家企业入选中国软件百强企业，有2家企业入选中国电子信息百强企业。
三是首创了“一码通行”的城市建设服务模式。成功打造了“e福州”APP，目前为止实现了9个应用场景“一码通行”，下一步随着时间的增长这种应用会越来越多，这种应用会让市民更加充分地享受数字化、信息化给我们生活、工作带来的巨大方便、快捷，这些是老百姓非常欢迎的。
四是促进了一场数字政务服务革命。政府服务效率大大地提升，在全国首创了“互联网+政务服务”综合试点，实现了让数据多跑路、让百姓少跑腿。今年福州市全市最多跑一趟的事项占比已经达到了93%，这个比例是很高的；“一趟不用跑”的事项占比约三分之一，接近32%。这些服务必将进一步方便百姓，方便办事者。去年福州的公共服务满意度已经在全国进入前十，营商环境大幅度提升了19位。这些都是数字建设带来的变化。
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