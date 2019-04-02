原标题：减税大餐端上桌，算算你能省下多少钱

昨天起，我国2019年近2万亿元减税降费的主力——降低增值税税率，正式“入场”，预计增值税改革将为企业减负超过1万亿，制造业成为受益最为明显的行业。普通老百姓已经享受到了降税的好处，国内油价已经下调，宝马、奔驰、奥迪等豪车公布降价政策，苹果产品也全线降价，消费者购买口红、尿不湿、安全座椅等商品也更省钱了。

跨境消费者最先受益

苹果手机最高降500元

苹果官方降价了。4月1日，包括苹果官网、苹果天猫官方旗舰店、苹果零售店同步调整了产品价格，其中苹果手机iPhone的整体降幅达到500元。有关人士表示，苹果此次降价是为响应中国的增值税减税政策。

4月1日起增值税改革落地，下调增值税率，其中原适用的16%税率调整为13%。以此计算，随着政策落地，苹果单品最高降价幅度达8%。以新品Air Pods配无线充电盒版本为例，降价前的价格是1599元，降价后为1558元，降价约2.6%；去年秋季发布的iPhone XS 64GB版本降价500元，降幅约为5.7%。

降低增值税税率作为一项“普惠性”的政策，跨境消费者成为本次大幅减税政策最直接、最迅速的受益者。“跨境零售进口是让消费者第一时间享受终端零售价格降低的行业，对于消费者来说，这是真金白银的优惠，是看得见摸得着的政策红利。”天猫进出口事业部公共事务总经理王浩洋表示，4月1日零点后，消费者在天猫国际成交的每一笔跨境订单，都将享受减税带来的实惠。数码产品、化妆品、奢侈品等均成为重要受益者，除了苹果公司，不少化妆品牌、奢侈品牌也纷纷调低了产品售价，降幅在3%至5%左右。以天猫国际平台上一款售价为2000元的进口安全座椅为例，按原先11.2%的税率计算，跨境增值税是224元；按下降后9.1%的税率计算，跨境增值税为182元，可以省去42元。

依据2019年1月1日正式施行的跨境新政，年度交易限值为每人每年26000元，降税后，每人每年最多可节省546元税费。杭州海关以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施，今年全国将为进口企业减少增值税约2250亿元，为跨境电商零售进口消费者减轻税负13.5亿元。其中，浙江省将为进口企业减税约175.8亿元，为消费者减轻税负约4.3亿元。以杭州海关为例，增值税税率从16%下调至13%，涉及降税66.8亿元；税率从10%下调至9%，涉及降税1.9亿元。

减税就是及时雨

浙企已收到大礼包

“降低增值税，对制造业企业来说，就是一场及时雨，企业负担轻了，可以专心做技术创新和投入研发，增强企业发展后劲。”巨星控股集团有限公司的一位人士表示，增值税改革政策落地后，集团的制造业板块受益最明显。

在上周浙江省财政厅、省税务局、杭州海关联合召开“落实增值税大规模减税”媒体见面会上，省税务局方面称，此轮减税将覆盖浙江96万户一般纳税人，其中制造业一般纳税人占比43.41%，将成为改革的最大受益者，预计其减税规模将占此次深化增值税改革全部减税规模的70%左右。

省财政厅相关负责人表示，此轮一揽子减税措施中仅直接降低增值税税率一项，就可减轻全省企业负担500亿元以上，加上年初出台的小微企业普惠性减税、个人所得税减免等政策以及即将出台的社保减负政策，预计全年可减轻税费负担1500亿元以上。

降低增值税的这道主菜，也增强了企业的发展信心。国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会3月31日发布数据显示，中国3月官方制造业PMI为50.5，重回临界点以上并创2018年9月以来新高。3月PMI数据呈现出的一个主要特点是生产活动加快，内需继续改善，表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。

进口豪车已降价

众多实惠普及消费者

中金公司的研报认为，减税降费直接受益的领域主要来自上游和制造业行业。汽车、地产、医药是减税规模最大的行业。煤炭、食品饮料、电力是减税提振净利润率幅度最高的行业。食品饮料、医疗保健、家电、零售、餐饮旅游等一方面受益于减税降费对行业的直接贡献，另一方面也受益于企业盈利改善、居民可支配收入提升。通过对A股上市公司所属行业的估算可知，石油石化、汽车、煤炭等行业减税规模位居前列，受益较大。

降低增值税的消息公布后，众多行业已经开始行动，公布了降价政策。

国内成品油增值税率由16%降低至13%。3月29日，国家发改委发布成品油价格下调通知，自今年3月31日24时起，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。

3月31日，中国铁路总公司也表示，4月1日起将同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应进行下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费，主动将减税降费效应传递给下游企业，预计每年可向货主和企业让利约60亿元。

面对国家制造业税率下调的普惠政策，汽车产业中反应最快也最大的，当属豪华品牌。3月15日，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司宣布，由于4月1日我国增值税税率下调政策将正式实施，提前下调梅赛德斯-奔驰及smart在售车型的厂商建议零售价，将于3月16日正式生效，梅赛德斯-AMG车型最高降幅达6.4万元，梅赛德斯-迈巴赫车型最高降幅为6万元，梅赛德斯-奔驰车型最高降幅4万元，smart车型最高降幅7000元。

3月16日，宝马方面称，即日起，下调在中国销售的汽车产品的厂家建议零售价，包括宝马在华生产的国产车型，如BMW 3系、BMW 5系、BMW X3以及BMW X5、BMW 7系等进口车型。其中降幅最大的为BMW M760Li xDrive，降幅达6万元。

3月19日，奥迪官方下调全系在售车型官方指导价，涵盖奥迪品牌全系在售车型，最大降幅达55000元。此次价格调整包括奥迪在华生产的全系车型。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)