中央财政以奖代补支持300个农业产业强镇示范建设

人民网北京4月2日电 据财政部网站消息，农业农村部、财政部近日发布通知明确，2019年继续开展农业产业强镇示范建设，培育壮大乡村产业，中央财政通过以奖代补等方式对300个农业产业强镇示范建设予以适当支持。

根据通知，2019年农业产业强镇示范建设内容包括五个方面：一是壮大农业主导产业。依托镇域1—2个农业主导产业，着眼全产业链培育，支持建设规模化、标准化、专业化绿色生产基地，扶持发展农产品初加工、精深加工、综合利用，支持建设仓储物流体系，创建区域品牌、产品品牌，培育新业态新模式，推进产业深度融合，构建特色鲜明、布局合理、创业活跃、联农紧密的乡村产业体系，示范引领城乡融合发展。

二是培育产业融合主体。扶持一批管理规范、运营良好、联农带农能力强的农民合作社、家庭农场，培育壮大一批产业基础好、发展前景足、引领动力强的农产品加工企业，发展一批专业水平高、服务能力强、服务行为规范、覆盖农业产业链条的生产性服务组织，打造一批以龙头企业为引领、以合作社和家庭农场为纽带、以农户为基础的农业产业化联合体，增强乡村产业发展的内生动力。

三是创新利益联结机制。引导示范镇完善股份合作、“保底收益+按股分红”、订单农业等利益联结机制，带动农民就地就近创业创新，调动广大农户发展乡村产业的积极性。鼓励各地创新形式，将财政补助资金折股量化到农民专业合作社成员或农户，实现小农户与现代农业的有机衔接，让农户更多分享乡村产业发展政策红利。

四是建立健全体制机制。鼓励各地以主导产业发展为切入点，集成政策、集聚要素、集合功能、集中资金，加快建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村集体产权制度改革、城乡基础设施建设、农村人居环境整治等工作，通过产业兴旺实现以产兴村、产镇融合的发展格局，示范带动农业农村现代化。

五是助力产业脱贫攻坚。发挥中央财政引领作用，支持有条件的贫困地区开展农业产业强镇示范建设，探索适宜贫困地区的乡村产业发展模式，延伸产业链，提升价值链，拓宽收益链，让贫困户尤其是建档立卡的贫困户充分分享产业融合发展的增值收益，助力脱贫攻坚。

通知强调，中央财政补助资金由各地结合建设内容，按照填平补齐的原则，集中用于扶持壮大乡土经济、乡村产业，推进产业融合发展，推动建立现代农业产业体系。鼓励各级农业农村、财政部门按照规定统筹整合其他资金，撬动社会资本和金融资本投资，集中支持实施农业产业强镇示范建设。

根据随通知下发的农业产业强镇示范建设名额控制指标表，全国34个省份、单位共获得了300个名额。其中，山东作为传统农业大省，获得了全国最多的23个名额；四川紧随其后，获得了22个名额；河南名列第三，获得了21个名额。

(责编：赵爽、仝宗莉)