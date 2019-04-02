2018年农村地区移动支付业务继续高速发展

人民网北京4月2日电 人民银行网站公布2018年农村地区支付业务发展总体情况，数据显示，移动支付业务继续高速发展，并成为网络支付的绝对主导方式。2018年，非银行支付机构为农村地区提供网络支付业务共计2898.02亿笔、金额76.99万亿元；分别增长104.4%、71.11%。

一、农村地区基本情况

截至2018年末，农村地区拥有县级行政区2244个，乡级行政区3.20万个，村级行政区53.14万个，农村地区人口数量9.68亿人。

截至2018年末，农村地区银行网点数量12.66万个；每万人拥有的银行网点数量为1.31个，县均银行网点56.41个，乡均银行网点3.95个，村均银行网点0.24个。

二、结算账户和非现金支付方式情况

（一）银行机构。

1.银行结算账户开户总体数量持续稳步增长，Ⅱ类、Ⅲ类账户增长迅速。截至2018年末,农村地区累计开立单位银行结算账户2174.83万户，增长（同比，下同）10.59%。农村地区各类个人银行结算账户43.05亿户（Ⅰ类户41.22亿户），增长8.55%，人均4.44户。Ⅱ类户达1.69亿户，增长49.36%。Ⅲ类账户达1329.28万户，增长37.37%。

2.银行卡数量仍旧保持增长。截至2018年末，农村地区银行卡发行量32.08亿张。人均持卡量为3.31张。其中，借记卡29.91亿张，增长11.13%；信用卡2.02亿张，增长15.60%； 借贷合一卡1434.35万张。

3.手机银行支付增速放缓，网银支付基本持平、电话银行支付业务继续萎缩。截至2018年末，手机银行开通数累计6.70亿户，增长29.64%；发生手机银行支付业务笔数93.87亿笔、金额52.21万亿元，分别增长3.04%、34.26%。农村地区网上银行开通数累计6.12亿户，增长15.29%；2018年发生网银支付业务笔数102.08亿笔，小幅增长，金额147.46万亿元，小幅下降。电话银行开通数累计2.08亿户，增长9.57%；发生电话银行支付业务笔数8081.11万笔、金额925.19亿元，分别下降17.44%、23.83%。

4.银行机构支持农村电子商务发展情况。2018年，银行业金融机构为农村地区电子商务共提供收款服务4.95亿笔、金额5783.43亿元，分别增长7.68%、4.34%。

（二）非银行支付机构。

1.移动支付业务继续高速发展，并成为网络支付的绝对主导方式。2018年，非银行支付机构为农村地区提供网络支付业务共计2898.02亿笔、金额76.99万亿元；分别增长104.4%、71.11%。其中，互联网支付149.18亿笔、金额2.57万亿元，分别增长21.56%、22.57%；移动支付2748.83亿笔、金额74.42万亿元，分别增长112.25%、73.48%，占网络支付份额分别为94.85%、96.66%。

2.支持农村地区电商发展情况。2018年，非银行支付机构为农村地区网络商户提供收款5.32亿笔、金额2626.31亿元。分别增长92.53%、46.58%。

三、支付清算系统覆盖情况

（一）人民银行支付系统覆盖情况。

截至2018年末，农村地区接入人民银行大小额支付系统的银行网点9.58万个，代理银行网点2.71万个，合计12.29万个，覆盖比率为97.05%，覆盖率较上年提升0.26个百分点。

（二）农信银支付清算系统业务保持高速增长。截至2018年末，以参与者身份接入农信银支付清算系统的银行网点44758个，基本覆盖农信社等合作金融机构营业网点。2018年，农信银支付清算系统办理支付清算业务84.51亿笔、金额8.45万亿元，分别增长152.34%、26.58%，继续保持高速增长。

四、银行卡受理市场建设情况

（一）农村特约商户总量持续增长。截至2018年末，农村地区特约商户554.02万户，增长5.26%。

（二）ATM数量增长乏力，交易笔数、金额均呈现小幅负增长。截至2018年末，农村地区ATM 38.04万台，增长0.82%，万人拥有数量3.93台；当年发生交易124.06亿笔、交易金额21.96万亿元，分别下降7.98%、4.73%；人均办理12.81笔/年。

（三）POS机数量、交易笔数基本持平，交易金额有所下降。截至2018年末，农村地区POS机715.62万台，增长0.58%，每万人拥有73.90台。当年发生交易25.14亿笔，微增2.29%，金额6.79万亿元，下降7.76%；人均办理2.60笔/年。

（四）自助服务终端等创新型机具数量、业务量与上年基本持平。截至2018年末，农村地区除ATM、POS机之外的其他自助服务终端（如多媒体终端等）18.04万台，微降1.06%；当年发生交易5.06亿笔、金额2.23万亿元，与上年基本持平；每万人拥有数量1.86台，人均办理0.52笔/年。

五、助农取款服务发展情况

（一）助农取款服务行政村全覆盖继续保持稳定，结构不断优化，总体业务量与上年基本持平。截至2018年末，农村地区拥有助农取款服务点86.49万个（其中，加载电商功能的20.61万个），覆盖村级行政区52.2万个，村级行政区覆盖率达98.23%，村均拥有量为1.63个。2018年，农村地区助农取款服务点共办理支付业务（包括取款、汇款、代理缴费，下同）合计4.63亿笔、金额3618.69亿元，与上年基本持平。

（二）取款业务出现增长，取款笔数占服务点支付业务总量继续保持一半左右。2018年，农村地区助农取款服务点办理取款业务2.49亿笔、金额为1288.18亿元，分别增长10.5%、11.12%；取款业务笔数占全部支付业务笔数约一半；全年共办理查询2.10亿笔。查询与取款业务比约为5:6，查询业务频繁。

（三）汇款业务量与上年基本持平，代理缴费业务笔数、金额均呈现负增长。2018年，农村地区取款服务点办理汇款（含现金汇款和转账汇款）业务达1.29亿笔，小幅增长4.3%，金额为2215.08亿元，下降6.31%；代理缴费业务8528.95万笔、金额达115.43亿元，分别下降16.29%、10.13%。

（四）各类支付业务笔均金额。2018年，农村地区服务点支付业务笔均金额781.78元；其中，汇款、取款、代理缴费的笔均金额依次为1716.08元、518.36元、135.34元。

（五）单点、人均各类业务笔数均与上年变化不大。2018年，农村地区单个服务点平均办理支付业务1.47笔/天；其中，分别办理取款、汇款、代理缴费0.79、0.41、0.27笔/天。服务点人均办理支付业务0.48笔/年；其中，人均分别办理取款、汇款、代理缴费0.26、0.13、0.09笔/年。

六、非现金支付代理发放情况

2018年，银行机构和非银行支付机构以非现金支付方式（包括存折、银行卡）代理“城乡居民养老保险（包含：新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险）”、“新农合” 以及各类财政涉农补贴资金发放合计21.25亿笔、金额8308.69亿元，与上年基本持平。其中，代理发放“城乡居民养老保险”14.14亿笔、金额4475.57亿元。代理发放“新农合”1.33亿笔、金额630.62亿元。代理发放各类财政涉农补贴5.77亿笔、金额3202.49亿元。

(责编：赵爽、仝宗莉)