工信部：1-2月我国互联网企业完成业务收入1498亿元

人民网北京4月2日电 （朱江）据工信部网站消息，2019年1-2月，我国互联网和相关服务业收入、利润实现同步增长，行业规模继续扩大。
1-2月，我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入1498亿元，同比增长10.0%，增速比去年同期回落10.4个百分点。
1-2月，全行业研发投入额达60.6亿元，同比增长11.5%。其中，提供生活服务平台的企业研发投入增速加快，同比增长21.6%；提供新闻和内容服务的企业不断加强新媒体融合技术投入，研发费用同比增长14.8%。
互联网企业在网络音乐和视频内容、旅游出行、生活服务和公共服务平台等应用不断创新，带动互联网收入规模稳步扩大。
信息服务规模增长放缓，音视频服务增长突出。1-2月，包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等信息服务收入规模达987.4亿元，同比增长7.7%。
互联网平台服务发展迅速，生活服务类平台增速较快。1-2月，以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主的企业实现业务收入161亿元，同比增长10.4%。
互联网数据服务实现快速增长。在 “互联网+”深入推进和各行业信息水平不断提升的拉动下，作为关键应用基础设施的互联网数据中心、云服务、云存储等业务实现快速增长。1-2月，互联网企业完成相关的互联网数据服务收入同比增长60.6%；截止2月末，部署的服务器数量达134.8万台，同比增长23.5%。
中部、西部地区互联网业务收入增速高出全国。1-2月，东部地区完成互联网业务收入1176亿元，增长9.5%，占全国(扣除跨地区企业)互联网业务收入的比重为93.3%。中部地区完成互联网业务收入42.1亿元，增长19.4%。西部地区完成互联网业务收入38.9亿元，增长18.6%。东北地区完成互联网业务收入3.57亿元，同比下降5.2%。
同时，部分大省增速下滑至个位数，部分省市增势突出。互联网业务收入居前5名的广东(增长7.4%)、上海(17.8%)、北京(6.6%)、浙江(3.3%)和福建(10.5%)共完成互联网业务收入1121亿元，占全国(扣除跨地区企业)比重达88.9%，除上海、福建外增速低于全国平均。部分省市由于基数较小表现突出，如宁夏、江西、陕西和重庆，业务收入增速均超70%。
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