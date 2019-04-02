财政部公布今年部门预算:"三公"经费预算比压缩4.34%

人民网北京4月2日电 （朱江）据财政部网站消息，财政部今日对外公布了2019年度部门预算，预算显示，2019年财政拨款收支总预算1562687.53万元。
财政部介绍，2019年一般公共预算当年拨款1537236.43万元，比2018年执行数增加284558.81万元，主要是外交支出中的国际组织股金及基金支出增加。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2019年按不低于5%压减财政 预算监管经费、财政评审业务专项经费等一般性支出，同时重点保障了国际组织股本金专项经费、国库集中收付银行代理专项经费等支出，体现在有关支出科目中。
财政部2019年“三公”经费预算数为5450.48万元，其中：因公出国(境)费 3912.06万元，公务用车购置及运行费1205.47万元，公务接待费332.95万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少247.04万元，压缩4.34%。对此，财政部解释，主要原因为按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
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