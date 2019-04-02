原标题：南沙大桥今日通车 将显著缓解珠江口过江交通压力

央视网消息：位于珠江三角洲核心区新的重要的过江通道，南沙大桥即虎门二桥项目于4月2日中午十二点正式通车，它将可以显著缓解珠江口东西两岸的交通压力，标志着粤港澳大湾区快速交通网络正在加快形成。

南沙大桥全长近13公里，起于广州南沙终于东莞沙田，开通后从广州南部到东莞的路程可缩短十公里，比之前缩短约半小时车程，预计将分流虎门大桥30%的车流，分流黄埔大桥17%的车流，开通前期预计平日车流在5万辆左右。

广东省交通集团总经理 刘晓华：它的开通对于缓解珠江口东西两岸的交通连接压力将起巨大的作用，特别是把南沙自贸区和东莞制造业中心连接起来起到积极的作用。同时对于大湾区的西岸和东岸的连接，和香港的连接起到积极的作用。

珠江口东西两岸共规划建设六条公路通道，其中珠江黄埔大桥、虎门大桥、港珠澳大桥、南沙大桥等4条已经通车，建设中的深中通道预计2024年通车，莲花山通道前期工作也正在推进，它们将与纵向的广深高速、广深沿江高速、广珠东线、广珠西线等织起粤港澳大湾区“梯形状”的交通网络。预计到2022年，粤港澳大湾区便捷高效的现代综合交通体系将基本形成，实现以香港到深圳、广州到佛山、珠海到澳门为核心的一小时交通圈，大湾区城市至粤东西北各城市陆路两小时通达，至周边省会城市三小时通达，至全球主要城市十二小时通达。

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