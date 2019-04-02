南沙大桥今日通车 将显著缓解珠江口过江交通压力

央视网消息：位于珠江三角洲核心区新的重要的过江通道，南沙大桥即虎门二桥项目于4月2日中午十二点正式通车，它将可以显著缓解珠江口东西两岸的交通压力，标志着粤港澳大湾区快速交通网络正在加快形成。
南沙大桥全长近13公里，起于广州南沙终于东莞沙田，开通后从广州南部到东莞的路程可缩短十公里，比之前缩短约半小时车程，预计将分流虎门大桥30%的车流，分流黄埔大桥17%的车流，开通前期预计平日车流在5万辆左右。
广东省交通集团总经理 刘晓华：它的开通对于缓解珠江口东西两岸的交通连接压力将起巨大的作用，特别是把南沙自贸区和东莞制造业中心连接起来起到积极的作用。同时对于大湾区的西岸和东岸的连接，和香港的连接起到积极的作用。
珠江口东西两岸共规划建设六条公路通道，其中珠江黄埔大桥、虎门大桥、港珠澳大桥、南沙大桥等4条已经通车，建设中的深中通道预计2024年通车，莲花山通道前期工作也正在推进，它们将与纵向的广深高速、广深沿江高速、广珠东线、广珠西线等织起粤港澳大湾区“梯形状”的交通网络。预计到2022年，粤港澳大湾区便捷高效的现代综合交通体系将基本形成，实现以香港到深圳、广州到佛山、珠海到澳门为核心的一小时交通圈，大湾区城市至粤东西北各城市陆路两小时通达，至周边省会城市三小时通达，至全球主要城市十二小时通达。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】