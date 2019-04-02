额尔古纳市税务局举办第28个税收宣传月活动启动仪式

人民网讯 4月1日，额尔古纳市税务局在拉布大林镇哈撒尔广场举行隆重的税收宣传月活动启动仪式，并以“激昂税月 跃动全城”健步走友谊赛为税收宣传月系列活动拉开帷幕。
参加活动的队伍
额尔古纳市委领导、全市8家行政事业单位、5家企业、额尔古纳市税务局部分干部职工参加启动仪式。额尔古纳市税务局党委副书记、副局长李宏晓在发言中，对今年税收宣传月和减税降费工作进行了介绍，通过税收宣传月扩大影响范围，全力以赴做好各项工作，确保减税降费落地生根见效。
启动仪式结束后，来自各行各业的130名选手共同参加了“激昂税月 跃动全城”健步走友谊赛。比赛中，参赛选手们手持横幅标语一边进行比赛一边向沿途观赛的市民发放“减税降费”宣传册。
额尔古纳市税务局将以“首宣日”为今年税收宣传月系列活动的起点，将陆续推出丰富多彩的宣传辅导活动，主动回应社会关切，帮助纳税人畅享政策红利。(文/夏爽 图/于海)
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】