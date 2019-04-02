额尔古纳市税务局举办第28个税收宣传月活动启动仪式

人民网讯 4月1日，额尔古纳市税务局在拉布大林镇哈撒尔广场举行隆重的税收宣传月活动启动仪式，并以“激昂税月 跃动全城”健步走友谊赛为税收宣传月系列活动拉开帷幕。

参加活动的队伍

额尔古纳市委领导、全市8家行政事业单位、5家企业、额尔古纳市税务局部分干部职工参加启动仪式。额尔古纳市税务局党委副书记、副局长李宏晓在发言中，对今年税收宣传月和减税降费工作进行了介绍，通过税收宣传月扩大影响范围，全力以赴做好各项工作，确保减税降费落地生根见效。

启动仪式结束后，来自各行各业的130名选手共同参加了“激昂税月 跃动全城”健步走友谊赛。比赛中，参赛选手们手持横幅标语一边进行比赛一边向沿途观赛的市民发放“减税降费”宣传册。

额尔古纳市税务局将以“首宣日”为今年税收宣传月系列活动的起点，将陆续推出丰富多彩的宣传辅导活动，主动回应社会关切，帮助纳税人畅享政策红利。(文/夏爽 图/于海)

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