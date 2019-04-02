鹰潭市月湖区税务局迅速启动第28个税收宣传月活动

人民网讯 4月1日，鹰潭市月湖区税务局以“落实减税降费，促进经济高质量发展”为主题，在市区人流密集的火车头文化广场举办了税收宣传月启动仪式，由此拉开了为期50天的税收宣传月帷幕。区局税收业务骨干、党员团员服务志愿者、纳税人及群众代表等100余人参加了启动仪式。

活动现场悬挂着醒目的税收宣传标语，放置了多个有关减税降费政策的宣传板。游玩和路过的群众纷纷来到税收宣传点，有的关注政策解读、有的浏览退税公告及流程介绍、有的了解电子税务局应用、有的现场扫码获取相关政策和涉税知识……。由区局业务骨干组成的税收宣传志愿者认真详细回答了纳税人咨询的问题，有效地帮助群众更快尽知、尽享新政。活动现场共发放宣传资料2000多份，回答咨询300余人次。简短的启动仪式后，各志愿服务小分队还分赴市区各主要街道进店家商家开展宣传。

为了办好此次税收宣月活动，月湖区税务局聚焦“减税降费”主题，以纳税人用足、用活、用好各项减税减费新政为目标，科学调度，周密部署，线上线下相结合，多措联动开展税收宣传。一是积极“走出去”。成立税务宣传志愿者组，深入社区、学校、商场、机关进行宣传，给群众零距离讲解新政策，借助传统媒体及各类新媒体平台宣传减税降费工作，营造良好社会氛围。前期，已经在月湖区经济大厦以纳税人学堂的形式举办了一次千人大培训，后面会继续以纳税人学堂多批次给纳税人进行培训，扩大纳税人缴费人的知晓率和参与度。二是多方“请进来”。开展“减税降费”座谈活动，面对面问需问计，了解各方对于减税降费工作的意见建议，对收集到的意见建议事项销号整改。三是发力“稳准实”。在前期基础信息统计的基础上，按重点户、小微企业以及新办户等类别提供菜单式服务清单，根据他们不同的需求，进行点单服务，并把服务工作落实到人，确保企业用好各项政策。（鲁小敏）

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