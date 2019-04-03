我国数字经济规模去年达31万亿元（权威发布）

本报北京4月2日电 （记者韩鑫）“第二届数字中国建设峰会将于今年5月6日至8日在福建省福州市召开。”在2日举行的国新办新闻发布会上，国家互联网信息办公室副主任杨小伟说。

本届峰会的主题是“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”。今年峰会增设了数字健康、网络科技、卫星应用等论坛，还安排了数字经济试点示范工程、人工智能公共服务平台等现场观摩活动。

“目前峰会各项筹备工作进展顺利，今年参会嘉宾人数预计将比首届峰会增长50%。”福建省常务副省长张志南说，今年福建将在峰会期间推出“网上峰会”，打造“全年展示、永不落幕”的峰会，同时还增设了产业应用类分论坛，新技术新产品首展率将超过一半以上。

从全国看，目前数字中国建设的进展和成效如何？杨小伟介绍：一是网络基础设施建设实现跨越式发展。截至去年底，我国光缆总长度达4358万公里，4G用户总数达到11.7亿户，全年净增1.69亿户，5G核心技术研发和标准制定取得突破。二是大数据发展和应用加快推进。中央和国家机关62个部门、31个省区市和新疆生产建设兵团全面接入国家数据共享交换平台。三是数字经济蓬勃发展，有力助推供给侧结构性改革。据有关机构测算，到去年底，我国数字经济规模达到了31万亿元，占GDP的1/3。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 02 版）

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