产业培植 扶贫更有含金量（纵深·“三区三州”看脱贫③）

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位于川西高原的四川藏区，贫困发生率高，贫困程度深，致贫原因复杂，是典型的“贫中之贫”。

脱贫攻坚决战决胜，时间紧，任务重。遵循高原藏区的既有优势，培植产业就能事半功倍。补上基础设施短板，农牧民从此安居乐业。守住好生态，打好旅游牌，藏区旅游业风生水起。

走进四川藏区，脱贫攻坚的干劲随处可见，经济发展的活力正在涌动。

四川藏区包括甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州和凉山彝族自治州木里藏族自治县，面积占四川省总面积的一半以上，是我国第二大藏区。四川藏区集民族地区、革命老区、地方病高发区和生态脆弱区于一体，32个县全部为深度贫困县，贫困发生率高，贫困程度深，致贫原因复杂，是典型的“贫中之贫”。

近年来，通过援藏帮扶、产业带动、生态保护等方式，四川藏区脱贫攻坚取得长效进展。四川省委藏区办提供的数据显示，截至2018年底，四川藏区已实现16个贫困县摘帽，仅2018年就实现702个贫困村退出、7.6万贫困人口脱贫，藏区贫困发生率从2017年的6.7%下降到2018年底的2.6%。

初春时节，走进川西高原，处处能感受到当地群众因脱贫致富而洋溢的喜悦，藏区经济发展跳动的脉搏。

“去年牦牛奶卖了8000多元”

兴产业，变被动输血为自我造血

“来一碗，香得很！好喝得很！”在阿坝州红原县安曲镇大草原，记者从下哈拉玛村贫困户瓦桑初手中接过一大碗香气四溢的牦牛奶，一饮而尽，浓郁的奶香气息顿入心田。

红原县平均海拔近3600米，是四川典型的高原藏区贫困县。2015年，四川省食药监局开始对口帮扶红原县，先后派出10余名干部到此挂职，参与脱贫攻坚。在对口帮扶中，助推红原县特色产业——藏区牦牛奶粉、酸奶、牛肉干等特色食品生产走上规模化、规范化发展之路。

吃力地提着用无菌桶封装的新鲜牦牛奶，瓦桑初的脸虽然憋得通红，却始终洋溢着笑意。“这两桶奶送去收奶站，钱就到手了嘛！”他跟记者算了一笔账，以前牦牛奶只能做成奶渣子，几毛钱一公斤，卖不完只能坏掉，现在一公斤鲜奶就能卖7块钱！“去年牦牛奶卖了8000多元！今年再勤快点，卖个上万块没问题！”算完账，瓦桑初笑出了声：“我找村干部说过，再统计贫困户时，可别再把我算进去了！”

提升扶贫的含金量，还需提升特色产业的技术含量。2016年，四川省食药监局成立“红原奶粉”课题组，依托省内技术院所，降低了牦牛乳中的苯甲酸含量，不仅解决了乳粉技术难题，而且提升了奶粉口感。

“遵循高原藏区既有的优势产业扶贫，培植产业能够事半功倍。”四川省食药监局派往红原县挂职县委副书记的熊华明介绍，如今，高原上的牦牛变成了脱贫致富的“金牛”，牦牛奶粉成了惠及红原上万名牧民的大产业，产品不仅畅销国内20多个省份，在国外也打开了市场。

近年来，四川援藏扶贫的捐款捐物“被动输血”模式，逐渐被产业发展的“主动造血”局面代替，藏区生产总值年均增长率维持在7.5%左右。省内相对发达地区纷纷在藏区设立“飞地”园区，为藏区产业发展增添了新的加速器。去年四川藏区飞地产业园区实现工业总产值268.5亿元，是2017年的3.2倍，其中高新技术企业实现产值53.5亿元。

“做梦都没想到住这么好的房”

补短板，变逐草而居为安居乐业

“屋顶上插一个板子，就能烧热水了？”

3月初，甘孜州巴塘县地巫乡甲雪村，年近八十的姆斗家新居房顶上，装上了太阳能电池板。刚装上时，姆斗还半信半疑。

如今，不但村民们屋内烧水做饭不再愁，结余电力并网外送，还能为村集体带来一笔不小的收入。看着一应俱全的新居设施，姆斗由衷感激：“做梦都没想到住这么好的房！”

甲雪村原址离县城车程至少6个小时，土地贫瘠，地灾频繁，只能靠天吃饭，此前人均年收入只有3000元左右。2016年8月，成都双流区援建力量为甲雪村和其他两个村启动整村易地搬迁，119户595名村民集体搬迁至巴塘县城附近。

近日完成的甲雪村屋顶分布式光伏建设，是甘孜州第一个完成备案的村级光伏扶贫电站。“根据巴塘的有效日照时间，这个项目并网发电年收入预计为80余万元。”项目负责人蒲显全介绍，除去运维费用，余下资金将全部纳入附近两个聚居安置点搬迁群众的收益，预计每户每年增收1000余元。

2013年以来，四川启动实施藏区六项民生工程计划，涵盖藏区新居建设等六大领域。在四川藏区，农牧民从逐水草而居，“一顶帐篷一口锅、一群牦牛四处游”的传统生活模式，走向用上太阳能、实现电气化、网络全覆盖的定居生活。2018年，藏区六项民生工程计划共计到位资金86.9亿元，较2017年增长15.7%。

高原天堑，地质和气候条件复杂，基建难度巨大。要脱贫攻坚，更亟须补上这块短板。近年来，四川建成通航甘孜稻城亚丁机场、阿坝红原机场，开工建设川藏铁路成雅段和雅康、汶马两条高速公路，终结了藏区不通高速公路的历史，实现高原天堑变通途。同时，建成“新都桥—甘孜—石渠”和川藏电力联网两条“电力天路”，32个藏区县全部接入国家骨干电网，全面消除了无电村和无电户。

“虽然还有部分贷款，但日子越来越好了”

强生态，变高原风景为脱贫资本

阳春三月，阿坝州若尔盖县依然时有雨雪，草原辽阔的下巴西村却游人如织。

“贵客到，里面请！”车刚停下，开办藏家乐的村民巴靳便迎上前来：“前年开张的，虽然还有部分贷款，但日子越来越好了。”地处风景瑰丽的大草原，即使在淡季，开办藏家乐也能为巴靳一家带来每月一万多元的收入。

“靠山吃山，这里的大草原就是脱贫的资本！”对口帮扶若尔盖县的德阳市派驻在下巴西村的一名干部介绍，他们已邀请德阳多部门人员组建联合专家组，对下巴西村旅游扶贫项目进行研究。

在广袤的四川藏区，植被丰富、景象多姿，几乎处处皆景、村村可游。为突出绿色底色，四川出台实施《川西藏区生态保护与建设规划》，取消对藏区州县的GDP考核排名，全面落实生态补偿政策。绿水青山成为藏区脱贫的金山银山。

“有热水、有无线网络……方便得很！”甘孜州理塘县冷戈村村民所波在自家的藏家乐门口热情地招呼游客。自从村里通电，游客络绎不绝，所波家的客栈时常爆满，他将床位从5张增加到20多张，年旅游收入也增至4万多元。随着基础设施瓶颈逐步突破，四川藏区越来越多的农牧民加入旅游业，全省藏区旅游年收入接近450亿元。

一个旅游点致富一个村，一个旅游区带富一个乡。截至目前，四川省政府指导和支持藏区创建乡村旅游示范县、乡（镇）、村近200个，建成汶川水磨、茂县坪头、理县桃坪等一批精品旅游村寨，共带动10余万农牧民致富增收。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 14 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)