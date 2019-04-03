就业有思路 致富添门路（扶贫人物）

“听到被选中成为援藏干部的那一刻，我激动得差点跳起来！”
2017年12月，四川省委组织部在全省选派一批干部赴高原藏区深度贫困乡镇挂职党委副书记，成都市武侯区干部庞诗川成了其中一员。
告别家人，庞诗川来到海拔3000多米的甘孜藏族自治州白玉县热加乡挂职党委副书记。
一次入户调研中，二十出头的拉巴村贫困户四郎巴珍向他提出了自己的诉求，“你是大城市来的干部，办法多，帮我找个工作吧！”原来，由于文化水平不高，四郎巴珍一家四口始终没有致富的门路。了解情况后，庞诗川当场便答应下来。
“藏区群众朴实、勤快，如何帮他们脱贫致富呢？”庞诗川思索，藏区的自然条件差，农业产业的发展相对缓慢。外出打工，不仅立马能增收，而且能帮助贫困户开眼界、拓思路。
于是，他通过武侯区相关部门，联系了成都的几家企业。企业听了情况介绍，纷纷表示欢迎藏族同胞来求职。
然而，一听说到成都后还要参加岗前培训，四郎巴珍和其他几位打算外出务工的贫困户打起了退堂鼓：“工作前还要学文化？能学会吗？”庞诗川赶紧给他们鼓劲，“岗前培训涉及礼仪、基本技能，难度并不大，只要认真学，今后还能自己去人才市场求职。”
参加培训后，四郎巴珍顺利地在武侯区一家公司找到了工作，“包吃包住，每月能拿4000多元！”第一个月的薪水刚到账，四郎巴珍便掏出手机给村干部打电话，由于太激动，按键的手指都不利索了，“帮忙给阿妈带个话，我给她也买手机，随时都能通电话！”
庞诗川告诉记者，今后要在乡里各村继续推行农牧民夜校，不但教授产业知识，还要推广就业技能。
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