我国工业互联网平台发展势头良好，重点工业互联网平台平均设备连接数达59万台，去年平台相关业务收入平均约5亿元

本报北京4月2日电 （记者韩鑫）在2日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总经济师王新哲介绍了目前工业互联网在全国的推进情况。

“当前我国工业互联网平台呈现出蓬勃发展的良好势头，初步形成了资源汇聚、协同发展、合作共赢的平台体系。”王新哲介绍，经初步了解，重点工业互联网平台平均工业设备连接数达到59万台，工业APP平均1500多个，注册户数平均超过50万户，2018年平台相关业务收入平均约为5亿元。其中，一些企业实际上研发成本降低30%以上，生产效率提高10%以上，实现节能减排10%以上，工业互联网平台赋能企业的效果初步显现。

数据显示，工业互联网平台已成为推动制造业技术进步、生产变革、模式创新的重要支撑，成为大中小企业融通发展的重要推动力。王新哲表示，今年围绕打造工业互联网平台体系，将加快重点工业企业、重点设备上云，开展跨行业跨领域的平台遴选和示范，培育一批基础性、行业通用的工业APP，支持建设公共服务体系，包括标准、质量、数据、监测、分析等，持续推进基于平台的大中小企业融通发展。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 14 版）

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