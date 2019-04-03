帮老张算好“脱贫账”

“柴胡卖了3200，牛卖了10000，儿子挣了6100，集体经济分红500，还有养老保险、退耕还林等政府补助12000多，去年收入30000多一点。”春节刚过，我来到贫困户张义强家回访，问起去年的收入时，老张高兴地给我扳着指头算账，脸上洋溢着笑容。过去这一年，村里贫困户一共退出10户36人，张义强就是其中的一员。

小康不小康，关键看老乡。被组织选派到西山村担任驻村第一书记后，我用两周左右的时间走遍了西山村的49户贫困户。还记得第一次来到张义强家时，眼前的情景令人心生感慨。墙壁四周都能吹进寒风，屋里黑乎乎的看不太清，只有房顶上还能照进一道光柱。家中只有一个昏黄的灯泡，没有一件像样的家具家电，甚至连坐的地方都没有。交谈后得知，老张今年已经64岁，腿脚不好，妻子和儿子都有不同程度的智力残疾，生活全靠低保，日子过得很艰难。我一阵心酸，心想得让像老张这样的困难群众早点过上好日子，才不枉当一回第一书记。

回到村委会后，我和村干部们反复研究，到底如何才能让老张过上好日子。深入分析后，我们得出结论，这种情况不是扶不起来，而是扶的方法不对。要改变老张家的面貌，不仅要改善他家的生活环境，激发脱贫致富内生动力，还要调整他家的经济来源结构，从传统的粮食、蔬菜种植，转型为药材种植和黄牛养殖。说干就干，我积极向有关部门争取危房改造项目和产业扶贫资金，当我把柴胡种子和小牛犊送到老张手上时，老张高兴地说：“你放心，我会精心地种、用心地养。”

但是，老张家的危房改造着实费了一番功夫。老张单门独户住得偏远，危房改造的工匠中午没法回家吃饭，老张家也没人做饭，吃饭问题解决不了就没法动工。思前想后，我们动员合作社的食堂师傅到老张家工作几天，难题迎刃而解，老张家的房子终于得以动工。危房改造验收时，老张激动地拉着我的手说：“我做梦都没想到还能住进这样好的房子，党有好政策，我遇到了好干部。”

只是盖房还不行，脱贫致富还得能持续、不返贫。村里成立了集体股份经济联合社，流转土地种植高山无公害蔬菜和袋料香菇。和村干部商议后，我们决定介绍老张的儿子到合作社干点杂活。在大家的指点下，扛袋子、搬香菇等活计，年轻人干得非常起劲，不仅能给家里挣一份工钱，更给这个家庭带来了希望。

参加驻村扶贫工作以来，这样的经历对我触动很大，更给我很多启示。脱贫攻坚贵在精准，我们身边的每一个贫困户都有自己的具体情况和致贫原因，不能一概而论、不可一蹴而就。只有认真贯彻落实好精准扶贫措施，带着对贫困群众的深厚感情，用心用情把脉会诊，才能精准施策、拔除穷根，打赢脱贫攻坚这场硬仗。

（作者为陕西宝鸡凤县平木镇西山村第一书记，本报记者张丹华整理）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)