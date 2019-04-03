杭州为何能“限行降级”

加强对大数据的收集、传递、分析和使用，可以突破传统的路径依赖，理清社会治理中诸多变量之间的内在联系，提升社会治理的水平

机动车越来越多，市区道路越来越堵，限行措施越来越严……对于城市的交通管理状况，人们大多有这样的印象。各种限行限号措施不断“升级”，几乎成了交通治理的一个趋势。而在浙江杭州，最近却准备对之前已实行5年的一项限行措施重新松开“口子”。

按照杭州市公安局交通警察局公布的征求意见方案，将部分开放非浙A号牌小型客车工作日高峰时段在杭州错峰限行区域内通行。今后，开外地牌照的车到杭州办事、就医、开会等，提前通过APP平台申请报备，拿到电子通行凭证后，就可以在原先限行的时段和区域内通行，每车每年累计不超过12次。杭州作为经济发达地区的省会城市，外地人员来杭办事等需求比较集中，有时难免也会遇上急事需要急办。这一措施顺应了车主需求和呼声，能缓解外地车“入杭难”的问题。

限行降级之所以能出台，背后有着数字城市的支撑。几年前，杭州还是有名的“堵城”，2015年交通拥堵排名列全国各大城市第四位。2017年开始，杭州在全国率先试点用城市数据大脑治堵，利用云计算、大数据等数字技术疏解堵点，2018年交通拥堵率降至全国第五十七位。可以说，正是城市治理的“数字化升级”，极大缓解了交通拥堵状况。

习近平总书记强调，要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。近年来，大数据、云计算、人工智能、移动互联网、物联网等技术发展，为社会治理提供了全面而精准的数据和算法，促进了社会治理的整体性和精准化。杭州的探索正说明，加强对大数据的收集、传递、分析和使用，可以突破传统的路径依赖，理清社会治理中诸多变量之间的内在联系，提升社会治理的水平。

通过运用数字技术，优化公共治理、公共服务，最终的落脚点，是撬动民生难点、痛点的破解，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。杭州的城市数据大脑，已从最初的交通治堵系统，向社会治理、城市管理、民生保障等多个领域拓展，成为服务民生、支撑决策的综合平台。杭州拱墅区和企业合作开发的“城市眼”系统，用AI视频智能识别技术，能即时识别发现游商摊贩、共享单车乱停、人员聚集、沿街晾晒等问题，用大数据分析研判问题，用“云共治”处置问题。治理就是服务，技术为民、技术惠民，才能让群众得益、让群众满意、让群众高兴。

城市管理像绣花一样精细，除了要有绣花一般的细致和耐心，更要有能绣好花的本领和趁手的工具。借助数字技术来打磨“金刚钻”，创新干好城市管理、社会治理的“瓷器活”，就一定能让城市更宜居、让生活更美好。

（作者为本报浙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)