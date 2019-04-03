7400余家“散乱污”企业完成整治

本报合肥4月2日电 （记者游仪）4月1日，长江安徽段生态环境“大保护大治理大修复、强化生态优先绿色发展理念落实”专项攻坚行动动员会在合肥召开。会上，安徽省副省长何树山通报了水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带建设进展情况。
目前，安徽省全面治理“散乱污”企业，共排查出“散乱污”企业7547家，已整治完成7458家，包括整顿规范2559家、取缔关闭4899家。其中，长江干流1公里范围内共有“散乱污”企业165家，已整治完成163家，马鞍山、芜湖、铜陵、安庆4市均全部整治完成，池州市尚有2家正在整治。
据介绍，为推动长江经济带发展，安徽省严把1公里、5公里、15公里“三道防线”，开展“禁新建”“减存量”“关污源”“进园区”“建新绿”等“七大行动”，全面治理“散乱污”企业。目前，仍存在一些薄弱环节和突出问题，比如部分市对“散乱污”企业排查不够到位，存在遗漏现象。长江干流1公里范围内的“散乱污”企业，有的虽然已经取缔关闭了，但尚未彻底做到“四清”，即人员清、设备清、土地清和垃圾清。
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