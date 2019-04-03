公开中央环保督察“回头看”整改方案

本报北京4月2日电 （记者寇江泽）根据《环境保护督察方案（试行）》要求，经中央生态环境保护督察办公室协调，河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省（区）4月2日统一对外全面公开督察整改方案。

中央环境保护督察组于2018年5月至7月组织对河北、内蒙古等10省（区）开展中央环境保护督察“回头看”及专项督察，并于2018年10月完成督察反馈。反馈后，10省（区）党委、政府高度重视督察整改工作，认真研究制定整改方案。目前整改方案已经党中央、国务院审核同意。

10省（区）督察整改方案均围绕中央环境保护督察组反馈意见研究确定整改任务和目标，共计确定676项整改任务，其中河北省57项，内蒙古自治区100项，黑龙江省60项，江苏省50项，江西省54项，河南省133项，广东省62项，广西壮族自治区45项，云南省58项，宁夏回族自治区57项。整改措施主要包括落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护重大决策部署；优化空间和产业布局，调整产业结构和能源结构；打好污染防治攻坚战，着力解决大气、水、土壤、农村等突出环境问题；加强自然保护区管理和违规建设项目清理退出；推进生态环境保护体制改革等。保障措施主要有加强组织领导、强化督办落实、加大整改宣传、严肃责任追究等。整改方案还就每一项整改任务逐一明确责任单位、责任人、整改目标、整改措施和整改时限，实行拉条挂账、督办落实、办结销号，基本做到了可检查、可考核、可问责。

下一步，中央生态环境保护督察办公室将对各地整改情况持续开展清单化调度并对重点整改任务开展盯办，组织现场抽查，紧盯整改落实情况。同时督促地方利用“一台一报一网”（即省级电视台、党报、政府网站）作为主要载体，加强督察整改工作宣传报道和信息公开，对督察整改不力的地方和突出环境问题，将组织机动式、点穴式督察，始终保持督察压力，确保督察整改取得实实在在的效果。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 13 版）

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