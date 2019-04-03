102个中央部门预算公开 提高资金使用效益

13个

今年共有102个中央部门公开部门预算，比去年增加13个

3%

今年“三公”经费再压减3%左右，各部门落实硬指标

14个

今年公开50个项目，比去年增加14个

4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开，预算公开的中央部门达到102个。这个数字与去年相比，增加了13个部门。

2019年中央部门预算公开，有什么新特点？公开的主要内容有什么新变化？记者采访了有关部门和专家。

公开时间提前

公开部门增加

“全面推进政务公开，让人民全程监督政府行为，让权力在阳光下运行，一直是中央部门预算公开的目标。”财政部有关负责人介绍，中央部门预算除在本部门网站公开外，财政部门户网站还设立了“中央预决算公开平台”，进行集中公开，让公众找得到、看得懂、能监督。

2019年中央部门预算公开时间，比2018年提前了11天。为加快预算执行进度，推动党和国家各项惠民政策早落地、早见效，财政部及早谋划，及时做好批复部门预算准备工作。由于今年预算批复得早，所以公开得也早。

不仅公开时间提前，公开的部门也明显增加。2019年，共有102个中央部门公开部门预算，比2018年增加了13个。

2019年中央部门公开的部门预算，包括一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表等8张报表，全面、真实地反映了部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

“除法定涉密信息外，一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到经济分类款级科目。”中国社科院财经战略研究院研究员汪德华说，他的工作单位也公开了单位预算。公众可以通过预算，进一步了解中国社科院的经费安排。

中央各部门在公开预算报表的同时，还对机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用、预算绩效、提交全国人大审议的项目等情况进行说明，对专业性较强的名词进行解释，公众可以看得更明白，了解得更清楚。

政府过紧日子

压减一般性支出

每年中央部门预算公开，“三公”经费支出是公众关注的热点。今年《政府工作报告》明确要求，各级政府要过紧日子，一般性支出压减5%以上、“三公”经费再压减3%左右。这些硬任务和硬指标落实得怎么样？

从中央部门公开的预算来看，各部门积极回应群众关切，对党中央国务院有明确要求、社会公众较为关注的支出事项，作了重点说明。其中，包括各部门压减非刚性、非重点项目支出的情况。

比如，国税地税机构合并后，国家税务总局为中央财政一级预算单位，纳入国家税务总局2019年部门预算编制的预算单位，包括国家税务总局机关、国家税务总局派出机构、直属事业单位、各省市县税务局等共4421个预算单位。

今年全国税务系统“三公”经费继续压缩，比上年减少15148.75万元。其中，因公出国（境）费减少230.5万元，公务用车运行费减少5311.05万元，公务接待费减少9607.2万元。

“除了压缩‘三公’经费，今年税务部门按不低于5%压减了一般行政管理事务等非刚性、非重点项目支出，同时重点保障纳税服务、信息化运维等支出。”税务总局有关负责人表示。

财政部公开的部门预算显示，2019年按不低于5%压减财政预算监管经费、财政评审业务专项经费等一般性支出，同时重点保障国际组织股本金专项经费、国库集中收付银行代理专项经费等支出，这些变化都体现在有关支出科目中。

预算绩效管理加力

公开项目达到50个

为增强部门预算透明度，加大项目预算的公开力度，2019年列入《中央部门预算草案》报全国人民代表大会审查的项目共50个，较去年增加14个。此次公开部门预算时，这50个项目的情况也随之公开。

此次公开的50个项目包括：国家发改委经济体制综合改革项目，交通运输部长江南京以下12.5米深水航道二期工程项目，文化和旅游部国家艺术基金项目，中国科学院科研设施专项业务费项目，中国证券监督管理委员会执法办案支出项目，国家煤矿安全监察局煤矿安全专项项目，中国红十字会总会贫困大病儿童救助项目等。公开的项目内容包含项目概述、立项依据、实施方案、绩效目标和指标等。

“重点项目绩效目标公开内容很具体，包括项目中期目标和年度目标、具体的绩效指标等，有利于更好地反映部门履职效果，促进部门完善政策、改进管理和优化预算安排。”北京大学经济学院教授刘怡认为，绩效目标是预算绩效管理的基础，也是预算执行绩效监控和事后绩效评价的重要依据。2019年中央部门绩效目标公开力度加大，标志着落实全面实施预算绩效管理迈出了重要步伐。

“下一步，财政部将继续推动部门公开项目支出，不断扩大公开的部门范围、增加公开的项目数量。”财政部有关负责人表示，阳光是最好的防腐剂，公开项目绩效有利于提高财政资金使用的透明度，进一步加强社会监督，督促资金使用单位加强管理，提高资金使用效益，推动中央政策落实“不跑偏、不走样”。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)