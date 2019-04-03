以全面从严治党开启银行保险监管事业新征程

办好中国的事情，关键在党，关键在党要管党、从严治党。做好银行保险监管工作，必须始终坚持和加强党的全面领导，深入推进全面从严治党。银保监会党委成立以来，时刻牢记肩负的主体责任、政治责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把坚决做到“两个维护”化为思想自觉和行动自觉，全力推动机构改革融合，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把全面从严治党贯彻落实到一切监管工作和内部管理之中，确保各项工作开新局、谱新篇。

全面从严治党是具体的，必须体现在机构改革指导思想、方案设计、组织实施等各个方面。只有把银保监会组建好，打造一支听党指挥、能打胜仗的监管铁军，监管事业才能具备组织基础和人才条件。这是银保监会新一届党委履职的起点。银保监会党委深刻认识机构改革在党和国家事业发展中的重大意义，坚持和加强党的全面领导，坚持一线谋划、靠前指挥，确保改革稳步推进。

面对艰巨繁重的机构改革任务，银保监会党委班子主动担当、奋发作为，盯住关键时间节点和关键环节狠抓落实。成立机构组建工作领导小组，先后召开7次党委会专题研究相关工作；党委班子成员分头深入派出机构，了解掌握基层思想动态；快速实现集中办公和内部运转一体化，顺利完成部委间的职责划转；坚持事业为上择优配备干部，努力做到人岗相适、人事相宜；稳步推进派出机构整合组建，强调改革期间保持监管工作的力度和节奏，做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。坚持以加强党中央对金融工作集中统一领导为指引，按照建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架要求，银保监会机构改革方案坚持问题导向，着力解决监管重叠和监管空白。如专设重大风险事件与案件处置局，专业稳妥地处置重大风险；新组建打击非法金融活动局，重拳出击严重影响正常金融秩序和经济社会稳定的非法金融活动。同时，配齐配强会机关和各级派出机构的党务干部队伍与纪检监察干部队伍，为全面从严管党治党提供组织保障。在机构改革中，银保监会系统广大党员、干部自觉服从改革大局，用实际行动诠释了忠诚与担当。

金融系统的正风反腐关乎金融安全乃至国家安全，只有刀刃向内进行自我革命，不断深化反腐败工作，才能彻底扭转风气，获得党和人民的信任，为我国日益走近世界舞台中央提供澎湃金融动力。近年来，金融领域反腐败斗争形势严峻复杂，项俊波、杨家才、赖小民等严重违纪违法问题暴露出金融系统诸多深层次问题，也反映出全面从严治党必须常抓不懈、久久为功。

银保监会党委坚持把党的政治建设摆在首位，把坚决做到“两个维护”作为第一位的政治要求，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉接受中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组的监督，坚决贯彻落实习近平总书记关于金融领域从严治党的重要指示精神和十九届中央纪委三次全会“加大金融领域反腐力度”的工作部署，聚焦金融乱象背后的利益勾结和关系纽带，坚持靶向治疗，精确惩治腐败，突出重点削减存量、遏制增量，让反腐利剑永不蒙尘。银保监会党委深刻汲取赖小民等严重违纪违法案件教训，多次召开专题党委会、民主生活会和警示教育大会，以案为鉴、以案促改。建立具有会管机构特色、务实管用的“三重一大”决策制度和党委会议事规则指引；在年度考核中将党建工作列为一级指标，使党建工作成为“硬约束”。建立健全空白领域和薄弱环节的监管制度，细化请示报告工作任务清单，切实做到应报尽报，以强监管、强监督坚决遏制金融领域腐败案件发生。严格规范选人用人程序，坚持把政治标准放在首位，坚持德才兼备、以德为先。认真落实“凡提四必”，切实防止“带病提拔”“带病上岗”，2018年共向纪检监察部门征求廉政意见497人次。

同时，银保监会党委将贯彻中央八项规定精神作为加强和改进作风建设的切入点，严肃系好机构改革后的“第一粒扣子”。制定《中国银保监会党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，规范了一批长期没有规范的行为，解决了一批长期没有解决的问题；出台《银保监会系统工作人员与监管对象非公务交往的规定（试行）》，为打好防范化解重大金融风险攻坚战提供作风保障。用好用准监督执纪“四种形态”，处理560人次，对苗头性问题及早咬耳扯袖，对严重违纪违法问题坚决“拔烂树”，增强震慑力。充分发挥巡视利剑作用，严肃问责巡视发现的问题；等等。

习近平总书记深刻指出，“金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴，金融兴；经济强，金融强。”“金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。”当前，我国银行业保险业风险总体可控，但面临的形势依然复杂严峻。我们必须深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，毫不动摇推进全面从严治党。各项监管政策、监管举措必须及时与中央大政方针对标对表，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

银保监会党委成立以来，深刻认识全面从严治党抓不好、其他方面工作也不可能抓好的意义所在，将全面从严治党贯穿金融监管主业的各领域和各环节。突出银行业保险业服务实体经济供给侧结构性改革，在支持供给侧存量重组、增量优化、动能转换上拿出真招实招；大力疏通货币信贷传导机制，有效解决资金传导“肠梗阻”；稳妥推进结构性去杠杆，加大金融支持民营经济力度，缓解小微企业融资难融资贵问题；等等。同时，保持战略定力，未雨绸缪，坚定维护市场纪律，着力化解银行业保险业风险。比如，制定防范化解银行业保险业金融风险攻坚战三年行动方案，明确阶段性目标和时间表、路线图；继续遏制房地产泡沫化，控制居民杠杆率过快增长；主动配合整治地方政府隐性债务，稳妥处置高风险中小银行保险机构；等等。银保监会党委还将坚定不移继续深化银行业保险业改革开放，向改革要动力、向开放要活力。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 09 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)