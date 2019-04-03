转型期需要企业具有更强的创新动力和能力

中国企业家调查系统日前发布的《转型时期的企业家精神：特征、影响因素与对策建议——2019·中国企业家成长与发展专题调查报告》（以下简称《报告》）显示，创新上的“马太效应”，促使企业间分化明显。

为分析企业家精神对企业和社会发展的影响，探索企业家精神的主要影响因素，为政府决策和学术研究提供参考依据，2018年8月以来，中国企业家调查系统组织实施了“2018·中国企业经营者问卷跟踪调查”。调查分析发现，5年前面对困难和挑战，选择坚持并积极转型创新的企业家，在5年后的2018年带领企业创造了更多创新产出，也拥有更多资源可以投入到创新中。《报告》显示，研发高投入组在“新产品研发投入强度”和“新产品销售收入占比”上都显著高于研发低投入组。具体来看，研发高投入组获得的新产品销售回报是研发低投入组的1.3倍，新产品销售收入占年销售额达30.04%，这种情况的后续优势将更加明显。

《报告》指出，研发高投入组在下一年研发投入的强度是研发低投入组的2倍，这意味着研发高投入组将持续投入研发，从而获得更高的研发回报，而更高的研发回报又保证这些企业能持续更多投入研发，形成一种创新上的“马太效应”，促使企业间分化明显。比较研发投入高低两组的企业发现，中小型企业、高新技术企业、处于成长期的企业研发高投入的比例相对更高；同时，CEO持股比例更高的企业研发创新可能性越大，销售利润率更高的企业研发高投入的比例越高。这表明，转型时期需要企业具有更强的创新动力和能力，更加充分地发挥企业家精神。

那么哪些市场因素能更显著地推动企业创新呢？

《报告》显示，当顾客的价值判断和价值需求非常多样化或高度定制化的时候，企业更有可能选择研发创新。同时，研发高投入组所在行业的标准统一程度较高、行业技术变化较快、技术变化的重要性较高、新技术和产品的推出更普遍。调查表明，面对当前复杂多变的外部环境，能够及时跟上技术变革与顾客需求的企业家更能赢得未来。

关于企业创新的制约因素，《报告》显示，研发高投入组和研发低投入组在“创新动力不足”和“难以选择创新目标”上存在显著差异，分别是0.19∶0.36和0.18∶0.30。这表明，当面临环境挑战，企业放弃创新的首要原因是自己没有坚持，有的是因为缺乏动力，有的是因为企业缺乏继续研发、提升能力的可能性，比如存在缺乏资金等资源问题。进一步考察“创新资金引进渠道不畅”问题，发现两组企业也存在显著差异，研发高投入组比研发低投入组更受到创新资金引进渠道的约束，这也印证了放弃研发创新是企业自身动力问题，而非资源问题。

《 人民日报 》（ 2019年04月03日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)