原标题：全球制造业回暖 隐忧犹存

各国制造业数据近日陆续公布。3月，全球制造业总体来看有所改善，但地区之间的不平衡发展明显，欧元区令人担忧。

此次制造业PMI数据表现出以下几个特点。

一是中美两个最大经济体的制造业数据出现回暖，成为一大亮点，提振市场信心。美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国3月ISM制造业指数为55.3，高于预期54.5和前值54.2，显示美国3月制造业继续回暖，保持扩张。这种扩张势头已经持续了119个月。中国国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会3月31日联合发布的数据显示，3月中国制造业PMI在连续三个月低于临界点后重返扩张区间，升至50.5%，比上月上升1.3个百分点。

二是亚洲各国制造业数据趋稳，各国差距有所缩小。总体而言，亚洲3月制造业信心趋稳，中国制造业指数反弹对亚洲地区构成提振。从亚洲其他主要经济体看，日本3月制造业PMI终值从2月的48.9上升为49.2，韩国PMI从前一个月的47.2升至48.8。在2019年初遭受重创后，东南亚制造业指标3月也出现缓解迹象，印尼3月制造业指数从50.1升至51.2，泰国指数重返扩张区域，从49.9升至50.3，越南PMI也出现上升，马来西亚和菲律宾小幅下降。亚洲大型经济体印度3月制造业PMI指数终止了两连升，由2月的14个月高位54.3回落到52.6，总体状况良好，商业信心升至7个月新高，但扩张速度有所放慢。

三是欧元区制造业数据大幅恶化，进一步加深市场对欧元区经济趋弱的担忧。数据显示，欧元区工业生产陷入六年来最大幅度的收缩，总体制造业PMI在3月跌至47.5。令人担忧的是，下滑由欧元区经济领头羊德国主导，其运营环境出现六年半来最大程度恶化。意大利情况也不容乐观，其PMI跌至近六年最低。

从分项数据看，前景不容乐观。新订单加速下滑，销售令人失望，库存急剧增加。作为未来产量趋势的订单存储比例处于近七年最低水平，对来年产量的预期已跌至2012年以来最悲观水平。

在欧洲，既是意料之外又在意料之中的是英国PMI指数表现。英国公布的3月Markit制造业PMI数据为55.1，为13个月高点。目前，英国已经陷入“脱欧”乱局，“脱欧”的最后期限已经推迟到4月12日，但仍无任何方案胜出，使得英国“无协议脱欧”或二次公投等可能性大幅上升。不过，正因为乱局已经持续了相当时间，使得英国工厂上月以爆炸性的速度大举囤货，以预防供应可能中断的风险，从而将制造业PMI推至13个月以来的意外高点。

3月制造业数据表现对市场信心起到了提振作用。中美股市上涨，美元也止跌回升。未来，在全球不确定性未消的情况下，两大经济体的制造业数据将成为主要观察点，如果能在政策效应下持续回升，将有助于抵消欧洲经济低迷带来的不良影响，从而减缓全球经济放缓带来的冲击。

(责编：杨曦、仝宗莉)