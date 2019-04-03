原标题：机场“天价”餐饮调查：一二线大型机场已基本杜绝

78元一碗面条，59元一碗馄饨，28元一碗粥……机场的“天价”餐饮，一度令人望而却步，引发民众吐槽。

今年两会部长通道上，中国民用航空局局长冯正霖表示，民航局将进一步改进服务措施，提升服务品质，推进机场餐饮“同城同质同价”。

机场餐饮价格为何总是偏高？“同城同质同价”能否让机场餐饮价格回归合理？难点在哪里？本报记者进行了采访。

“天价”少了，但仍存在价格偏高现象

“2013年的时候，有一次我在广州白云机场吃了一碗康师傅红烧牛肉面，我记得特别清楚，一碗面78元。”毕业于华南理工大学的李先生告诉本报记者。“前几年我跟朋友一起去深圳旅游，在深圳宝安机场吃了3碗面，花了210元，太贵了！”北京居民小何说。

机场“天价”餐饮问题一度备受诟病。不过，在民航和价格监管部门的推动下，这一状况已有所缓解，价格特别离谱的机场餐饮少了很多，尤其是一二线城市的大型机场已基本杜绝。

记者在首都国际机场看到，火遍全国的网红茶饮店“喜茶”去年底入住T2航站楼，该店面虽然产品种类比市内店铺少了许多，但在价格上做到了同城同价；T3航站楼里的“漫咖啡”也做到了同城同价，且产品种类丰富，平时客流不断。而在广州白云机场，曾引起不少消费者投诉的“天价面”已消失，令小李记忆犹新的康师傅牛肉面已经将机场店的价格降低至与市区店面一致。据了解，目前偶尔还有餐饮价格离谱的新闻爆出来，但大多在相对偏远小机场。

虽然“天价”少了，但是许多消费者感觉到，机场餐饮价位仍然偏高一些。刚刚旅游回来的北京市民张辉表示：“我在首都机场吃了一份肯德基，不仅价格比市区里要贵，而且店里产品种类也很少，没太多选择，其他地方通行的优惠券在机场也不能用。”经对比，北京首都国际机场T3航站楼的肯德基，大杯拿铁22元一杯，香辣/劲脆鸡腿堡套餐47元，老北京鸡肉卷套餐45元；而在肯德基万惠店，大杯拿铁19元，香辣/劲脆鸡腿堡套餐36元，老北京鸡肉卷套餐35元。“虽然价格没贵太多，但是作为一家连锁快餐店，这种同城不同价的情况令人心里很不舒服。”张辉表示。

事实上，连锁店在机场价格高于市区的现象不止肯德基一家。广州老牌连锁餐饮店“陶陶居”的白云机场店，一份百年烧鹅88元，一份干炒牛河46元；广州市区里的陶陶居，百年烧鹅则是76元一份，干炒牛河38元一份。白云机场里的广州酒家一份罐汁烧鹅88元，市区里则是68元一份。

“同城同质同价”利于监管，鼓励商家薄利多销

为何机场餐饮价格总是偏高？

中国民航大学李晓津教授接受本报记者采访时表示：“造成机场餐饮价格高于市区店铺的原因主要有三点。首先，过去能够坐飞机出行的人‘非富即贵’，这个群体对机场餐饮价格的承受能力相对较强，机场餐饮价格高自此成为一种‘传统’；其次，随着飞机逐渐成为大众化出行方式，越来越多的普通老百姓开始搭乘飞机出行，对于价格的承受能力相对较低，机场餐饮价格问题开始显现；前两点都属于外因。内因则是过去航空业务收入是机场的主要收入来源，如今的各大机场则越来越倾向于依靠场地租赁、汽车停场费等非航收入，这也抬高了机场餐饮店的运营成本，进而抬高了价格。”

此外，机场普遍位置偏远，不像市区里的商业中心内店铺众多，机场区域内相对缺乏竞争，以盈利为目的的商家普遍倾向于抬高价格。对机场餐饮定价的监管如果不能到位，普通消费者没有太多谈判权。

治理机场餐饮高价，民航局确定了“同城同质同价”的目标。据了解，判断餐饮价格是高是低，既有成本构成、市场供求等客观因素，又受到不同收入水平群体主观感受的影响。某一价位，有的人觉得太高，有的人则认为正常。为此，近年来，民航局鼓励机场引入品牌餐饮企业，同一品牌、同一产品，市区定价多少、机场定价就多少，以此实现价格的总体合理。

近年来，各地一直在采取相应措施降低机场餐饮价格。比如，今年2月，广州开始实施的《广州市民用运输机场管理办法》明确规定，机场零售、餐饮等价格不得高于本市中心城区同一商标、商号、品牌或者同类商品、服务标注的价格；3月15日起，深圳机场对航站楼内30多家商铺的300款零售商品进行限价，要求做到与深圳市区便利门店价格保持一致，同时大力推进更多入驻品牌“同城同质同价”，打破旅客对于机场消费“贵”的印象。

专家指出，同城同价，看似难为了以盈利为目的的商家，实则是以薄利多销的方式让消费者和商家实现双赢。去年5月，长沙黄花国际机场启动实行“同城同价”，虽然机场餐饮降价了，营业额却增长了。短短3个月时间，黄花机场营业额增加15.8%，其中餐饮交易笔数上升26.4%，营业额增加2%。

更多机场将成为大型商业中心，促进竞争以减少“漫天要价”

“在过去的观念里，机场和火车站一样都是交通出行中心。随着经济发展以及民航对区域经济的带动作用越来越突出，机场逐渐成为商业中心，开始在机场里建商场、美食中心，酒店、会展中心等也开始入驻机场。”李晓津表示，“中国各大机场已经开始渐渐有了这种意识，正在转变机场定位，逐渐将机场打造成城市的商业中心。”例如海口美兰国际机场的奥特莱斯是国内第一家机场站前综合体购物中心，也是国内首家位于机场的奥特莱斯，集购物、娱乐、餐饮功能于一体。

将机场建成大型商业中心，也将推动机场餐饮同城同价。“香港机场的餐饮做到同城同价，是因为机场里的餐饮商户数量多，能够为旅客提供不同档次的餐饮服务。美兰机场的奥特莱斯建成后，也为旅客提供了更多餐饮选择，从平价美食到高端餐厅一应俱全，形成了竞争就自然不会出现漫天要价的现象。”李晓津分析。

空港实业党委书记、董事长何雄平曾表示，机场餐饮不是高价餐饮的温床，同城同价不仅能够提升旅客满意度，还将令整个空港商业面貌焕然一新，产生更大的社会效益和经济效益。

为进一步提升民航服务质量，中国民航局自3月1日起开展为期10个月的2019年“民航服务质量重点攻坚”专项行动。其中明确规定，要持续改进机场餐饮服务，健全机场餐饮服务管理机制，在千万级以上机场建立航站楼餐食服务准入制度，严厉打击航站楼餐饮附加服务乱收费现象。

今年6月30日，北京大兴国际机场即将竣工验收，预计到9月底之前投入运行。根据规划，大兴机场预留餐饮面积超1.8万平方米，拟划分店面超90家。目前已开始公开招商，项目涉及饮品、西式快餐、休闲餐、中餐、特色小吃等。此次招商，也对餐饮店的价格有严格约束，要求参与竞标的企业签署《同城同质同价承诺书》，即位于新机场的餐饮品牌店要与市区同品牌同档次店面同质同价，并同意由新机场相关经营方指定对标店面。

“现在各大机场都在转变思维，努力推进餐饮同城同质同价，这是一个好现象。当然，要完全做到，还需要配套制度的进一步完善。”李晓津说。

(责编：杨曦、仝宗莉)