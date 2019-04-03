原标题：“宽财政”正在显效 专家料一季度GDP增6.3%

主持人孙华：在一季度经济数据将要发布之际，今日本报就GDP、信贷、进出口等方面数据采访专家学者给予前瞻性预测，以飨读者。

本报见习记者 刘伟杰

今年以来，我国经济运行总体平稳，经济增速企稳迹象明显，但下行压力并未减弱。

民生银行研究院研究员郭晓蓓昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，今年第一季度我国投资延续回暖态势，基建投资和地产仍是主要支撑，预计一季度GDP增速达到6.3%，全年GDP增速约6.4%。

新年伊始，我国财政政策继续加力提效，地方债发行提前，财政支出加快。与此同时，基建投资补短板力度加大，各地重大项目集中上马，为稳投资营造了良好环境。郭晓蓓认为，固定资产投资在基建投资渐进复苏和房地产投资高位提升支撑下继续企稳回升，延续去年第四季度以来的回暖态势。

万博新经济研究院副院长张海冰昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，宽财政政策正在显效。固定资产投资完成额增速已开始回升，仅从今年前两个月来看，国家发改委全国投资项目在线审批监管平台申报基建投资项目金额为31562 亿元，同比增长30.90%。从工程机械超出预期的销售情况也可以明显看出，基建投资拉动效应正在显现。

“一季度我国宏观经济运行企稳，一些潜在风险得到进一步缓解，特别是对民企影响较大的股权质押贷款风险得到有效缓解，股市上行趋势使得平仓压力得到缓解。”张海冰表示，由于纾困政策开始起效，预计一季度大概率为全年经济增长低点，后续三个季度的经济走势或逐步触底反弹。

谈及货币政策，郭晓蓓表示，今年第一季度货币政策强化逆周期调控，年初全面降准、普惠金融定向降准考核标准调整，以及创设定向中期借贷便利（TMLF）等连续投放大量流动性，为经济平稳增长打下良好基础。

不过，今年第一季度我国制造业投资出现回落。郭晓蓓分析称，从结构上看，2月份以来，有色金属冶炼和压延加工转为大幅负增长，原本持续在10%以上增速运行的电气机械和器材制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业，均转为有史以来罕见的负增长。

总体而言，即使有季节性因素存在，制造业投资疲弱态势也已初步显现。郭晓蓓表示，受制造业拖累，民间投资也有所回落，今年前2个月民间投资自2018年以来首次回落至8%以下，这表明投资内生动力存在不足。

此外，张海冰认为，消费增速出现企稳迹象，仍要在收入分配上向劳动力和居民倾斜，确保消费引擎动力不减。同时，今年第一季度部分行业存在的显著投资亮点，包括5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施值得关注。

(责编：杨曦、仝宗莉)