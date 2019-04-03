从迪士尼到暴雪、EA 美国娱乐巨头掀起“裁员潮”

3月27日，美国游戏巨头EA(艺电)公司的CEO Andrew Wilson在官网宣布裁员350人，裁员比例达4%。同时公司精简了在日本和俄罗斯的业务。
在公告中，Andrew Wilson表示，现在EA公司需要采取一定的举措来应对挑战并对未来的机遇做好准备。而裁员是他们深思熟虑的结果，用以应对挑战、完善组织。
除了应对运营问题，Andrew Wilson宣称还将继续提高游戏质量，制作出出色的游戏也是他们所做一切的核心。
有业内分析人士认为，此前EA发行的游戏《圣歌》遇冷，使得该公司面临裁员危机。“但大部分公司裁员并不是因为当下经营困难，而是因为对市场预判下行，提前裁员降低风险。”
在一个月前，另一游戏巨头动视暴雪刚刚宣布裁员800人，占比8%，以此削减2019年的运营成本。动视暴雪的代表作包括《魔兽世界》、《星际争霸》、《暗黑破坏神》。
实际上，暴雪、EA不是个例，近期迪士尼完成收购21世纪福克斯后，也着手裁员程序。有报道称，裁员规模或达4000人。此外，《激战2》的开发商ArenaNet近期也宣布裁员。往前追溯，《行尸走肉》的研发工作室Telltale Games也宣布大规模裁员并关闭大部分工作室。
“美国娱乐行业已经达到一个成熟期衰退期，巨头凭借IP吃老本的日子已经无法持续，必须有新鲜的内容注入”，上述分析人士在接受《证券日报》记者采访时表示，“在大环境不确定的时候，裁员瘦身不失为一种选择”。
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