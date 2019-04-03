原标题：三家搜索服务提供商因骚扰电话软件销售推广问题被约谈

人民网北京4月2日电 据工信部网站消息，近日，北京市通信管理局针对互联网上发现的骚扰电话软件销售推广信息的问题，集中约谈了百度、奇虎360、搜狗等搜索服务提供商。

约谈中，北京管局指出，搜索服务提供商要认真履行社会责任，严格落实工业和信息化部等十三部门综合整治骚扰电话专项行动的相关要求，从源头上切断骚扰电话相关软件、设备的信息来源。针对网络上依然存在的“喵池”、“改号APP”等骚扰电话软件、设备的变体词、关联词组等问题要进行全面清理排查，建立动态监测和屏蔽机制，对骚扰电话软件和设备信息要发现一起屏蔽一起。三家搜索服务提供商表示，将严格贯彻落实工业和信息化部及北京管局的要求，深化骚扰电话源头治理工作，全面排查存在的问题，立即进行整改。

北京管局将以首善标准持续深入推进综合整治骚扰电话专项行动工作。一是加强源头打击，通过管理和技术手段全面清理各类骚扰软件和设备的传播。二是充分利用科技创新手段，持续优化骚扰电话精准拦截能力，建立企业间骚扰电话黑名单共享机制，及时共享相关信息。三是督促基础电信企业加强通信资源管控。严格规范语音专线管理，严查利用透传技术虚拟主叫号码的违规行为，对未通过鉴权的呼叫一律拦截。为首都营造良好的通信环境，以优异的成绩迎接祖国七十周年华诞。

(责编：仝宗莉、杨曦)