原标题：价格一年暴涨超80% 辣椒为何“辣翻天”？

进入2019年以来，辣椒价格一路走高，有的比去年同期涨幅超过80%

辣椒为何“辣翻天”？

本报记者 吴凡 摄

辣椒，可以是一种主要食材，也可以作为炒菜时的一味调味料，给人们带来了很多不同的味觉体验。辣是重庆人一直以来喜欢的味道，因此辣椒就成为重庆人必不可少的菜肴调味品。然而春节假期结束以来，很多消费者一直抱怨：辣椒尤其是朝天椒价格一路涨不停，目前其价格已相当于猪肉价。

3月31日，在位于重庆龙湖西路的易初莲花超市，正在蔬菜架上选辣椒的刘大娘对记者说：“辣椒已经从前一阵子的5元多1斤，到现在10多元1斤咯！”

作为蔬菜界的带头大哥，辣椒在国内种植面积在3000万亩左右，产值超过了700亿元人民币，十几年稳坐蔬菜产业第一宝座。据统计，从2015年到2018年中期，辣椒价格一直都在低位徘徊。然而进入2019年以来，价格却一路走高，有的比去年同期涨幅超过80%。

价格一年暴涨超80%

近日，记者在走访重庆部分超市时发现，不少消费者反映今年蔬菜市场里的辣椒成了一匹“黑马”，卖得实在是太贵了，一些人戏称是“辣翻天”。

“年前就飙到8元/斤的朝天椒，最近再次上扬，再这样下去，就价如其名——‘朝天价’了。”在重庆北环一家永辉超市，记者观察到，该超市青朝天椒的价格为12.8元/斤，红朝天椒的价格为13.8元/斤，跟上个月相比，每斤价格上涨3元左右。

“朝天椒价格达到10元/斤已经有两个多月了。”该超市一位刘姓工作人员介绍，去年入冬过后，朝天椒价格就开始悄然上涨，之前只有四五元1斤，到去年11月底涨到每斤10元，至元宵节，一斤则涨到14元左右。受辣椒总体价格上涨等影响， 很多成品干辣椒同时也出现了上涨势头。

家住重庆两路的严女士本想亲自动手腌制泡椒，却转而买起成品，她表示待价格走低，再腌制也不迟。一家家常菜馆李老板向记者表示，购进每斤十几元的朝天椒，一次做个尖椒鸡就得用掉大半，然而一盘尖椒鸡不过40元左右，成本过高，利润都没了。

记者在采访中了解到，辣椒涨价并非个别现象。数据显示，2018年10月以来，产地辣椒就开启了涨价模式，特别是春节过后，辣椒价格上涨迅猛。截至目前，灯笼椒上等货价格，较去年1月每斤上涨4.5元，涨幅69.23%，较去年3月的每斤6元相比，上涨83.33%。

辣椒缘何身价倍增？

针对辣椒价格问题，永辉超市相关负责人分析称，春节、元宵节前后辣椒上涨，是因为去年6月雨水多，导致辣椒减产，供需不平衡，鲜辣椒收购价从去年均价两三元涨到四五元，再加上人力成本等上升。他预测，在春植辣椒大量上市之前，价格会保持高位运行。

辣椒价格“辣翻天”，不少农户见经济效益好，自然会选择多种辣椒。根据某咨询机构提供的数据显示，我国不少辣椒主产区增加了20%及以上的种植面积，2019年全国辣椒种植面积达到400多万亩，较2018年的337万亩增长了近20%。

虽然短时期来看，辣椒行情高企，但业内人士表示，近十年来我国辣椒价格并没有出现大的波动，本轮辣椒价格上涨是受极端天气影响。今年各地椒农扩大了种植面积，业内人士提醒应理性种植，不要盲目跟风，避免周期对农产品价格波动带来的影响。

业内人士表示，今年的辣椒行情主要受到去年夏天极端天气的影响，去年五一之后，北方先是迎来高温天气，山东、河南地区一度达到40多摄氏度，导致辣椒授粉不良，坐果率低，随后又迎来了台风“山竹”，主产区遭受洪涝灾害，导致辣椒总产量下降30%所致。

另外，我国每年都会从印度进口10万吨辣椒补充国内的需求，但是今年辣椒进口量也将萎缩。据一位行业分析师透露，每年4月份是印度椒进口到中国的关键期，但是2018年印度产量也有一定下降。因此专家预计，今年辣椒进口量将比往年减少2~3万吨。

业内人士坦言，造成最近辣椒价格暴涨的现象，主要是由于辣椒的生产量不足造成的，当然也有商家进行炒作的因素。

蔬菜界"黑马"成就大产业

重庆市石柱县是全国有名的辣椒生产县，全县去年辣椒种植面积超过30万亩，全县共有85个贫困村。在当地的产业扶贫中，该县利用小小的红辣椒做出了产业扶贫的“大文章”，农业部和国务院扶贫办就将石柱辣椒产业扶贫模式向全国推广。

石柱把辣椒产业作为传统农业向现代农业转型的第一抓手，围绕“低高山发展鲜食、中山发展干制加工”布局产业基地，推行合作社和订单生产模式，在产前传递市场信息，产中指导技术、配送物资，产后收完收尽，椒农生产不愁、卖椒不愁。全县有四分之三的乡镇种植辣椒、三分之二的农户吃着“辣椒饭”，有40多个贫困村将辣椒列为脱贫支柱产业，去年产椒30万吨，其中有4万多吨用于鲜销，26万吨主要用于辣椒干制和泡椒加工。全县辣椒总产值达到18个亿，其中椒农销售辣椒收入12亿元，户均增收1万元以上。

记者了解到，石柱县自2001年开始辣椒规模化种植以来，现已发展成为集“辣椒科研、育苗、种植、加工、销售”五位一体的产业链。成功培育出“石柱红”辣椒品牌，形成鲜辣椒、辣椒干、火锅底料、豆瓣、辣椒酱等多层次的产品供应体系，产品不仅销往国内主要食辣城市，同时出口多个国家。

辣椒被国内外公认为是人们喜食的一种蔬菜和调味品 , 无论是辣椒罐头、油辣椒 、辣椒酱及红色素等, 其加工制品已深入千家万户。西南地区和长江中上游地区是中国辣椒的主产区和集中消费区。重庆驰名世界的涪陵榨菜,名扬四海的重庆火锅,无不因为辣椒的调配才增味、添香，仅重庆火锅年产值就近5000亿元。

目前我国食辣人口比重约40%，食辣人口总数超过5亿,市场需求蕴藏着巨大的发展潜力。随着国内人口频繁流动，辛辣饮食文化快速传播，传统意义上的“忌辣清淡区”已经越来越模糊，并逐步向微辣区转变，加上原有的辛辣区、微辣区的食辣人口比重也有增无减，国内辣椒消费的地域、人群和数量必然会进一步增加。就全国而言，一个年产值上千亿元的辣椒产业已经毫无悬念。而据《2018全国调味品行业蓝皮书》显示，辣味调味品占所有调味品的30.88%，全球吃辣人群超过25亿人，辣椒全球交易额超过2873亿元。

(责编：李楠桦、仝宗莉)