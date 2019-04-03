原标题：交行董事长彭纯挂帅中投公司，中投董事长职位已空缺2年

4月2日，新京报记者从知情人士处获悉，交通银行董事长彭纯将赴任中国投资有限责任公司（下称“中投公司”）出任董事长。这意味着，自2017年2月起空缺两年的中投公司董事长一职终于补齐。

交行董事长接替人选尚未确认

据交通银行内部人士称，彭纯将出任中投公司董事长的消息在交行内部已经流传半个月。该行原本定于4月2日召开巡视动员会，由彭纯主持，但当日该会议被延后。

彭纯此次任职可以说是回到中投。他曾在中投公司供职3年多。据交行官网简历，彭纯前期的工作经历集中在交行，1994年至2001年在交行乌鲁木齐分行、南宁分行、广州分行工作，2001年9月起任交行行长助理，2004年6月起任交行副行长。2010年4月至2013年9月，彭纯调任中投公司副总经理，兼任中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理。2013年10月，彭纯回到交行，担任行长至2018年1月，2018年2月起任交行董事长至今。

彭纯掌管交行期间，交行的业绩实现了稳步增长。根据2018年年报，交行2018年实现营业收入2126.54亿元，同比增长8.49%；归属母公司股东净利润736.30亿元，同比增长4.85%。

截至2018年底，交行资产总额9.53万亿元，较2017年末增长5.45%。不良贷款率1.49%，较2017年底降低0.01个百分点。资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.37%、12.21%、11.16%，均较2017年末有所上升。

对于接替彭纯出任交行董事长的人选，目前尚未确认。交行内部人士表示，此前曾有传言称，接替彭纯出任交行董事长的为现任农发行行长钱文挥，但4月2日早间已经被辟谣。钱文挥曾经在交行工作超过10年，担任过交行副行长。

中投董事长一职已空缺两年

中投公司于2007年9月在北京成立，此前经历过两任董事长。公开信息显示，中投公司成立之初，时任国务院副秘书长、机关党组成员兼国家外汇投资公司筹备组组长的楼继伟出任中投公司董事长兼首席执行官。2013年3月，楼继伟出任财政部部长；2013年7月，时任国务院副秘书长丁学东接任中投公司董事长兼首席执行官。2017年2月，丁学东卸任中投董事长。丁学东离任后，中投公司董事长一职开始空缺至今。

据媒体报道，彭纯赴任中投公司董事长的同时，中投副总经理居伟民升任总经理，接替现任总经理屠光绍。

1959年出生的屠光绍，今年60岁，已达到退休年龄。屠光绍于2016年7月出任中投公司副董事长、总经理，至今已经在中投供职近三年。他曾在央行系统、证监会系统长期任职，也曾担任过上海市副市长、常务副市长。

居伟民历任中信银行股份有限公司、中信证券有限公司董事，中信资源控股有限公司及中信信托有限公司董事长，中国信托业协会会长，中国中信集团有限公司财务部副主任、主任、财务总监、执行董事兼副总经理。

上周，屠光绍还以中投副董事长、总经理的身份出席博鳌亚洲论坛，其间曾表示2019年中投的投资方向更多关注“一带一路”沿线国家和地区，同时会更注重中国视角和与中国市场的对接。

作为中国的主权财富基金，中投公司主要从事境外投资管理业务。截至2017年底，中投公司总资产9414.17亿美元，投资收益为1144.55亿美元，实现净利润1036.23亿美元。公司境外投资累计年化净收益率为5.94%，累计年化国有资本增值率为14.51%。

中投的子公司中央汇金主要对国有重点金融企业进行股权投资。截至2017年底，中央汇金管理的国有金融资本为4.1万亿人民币，直接持有17家金融机构股权，包括银行、证券公司、保险公司及综合性金融机构。其中控参股6家银行，包括工农中建四大行和国开行、光大银行；控参股4家证券公司，包括申万宏源、中金公司、中信建投、国泰君安。（记者 顾志娟）

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