商务部：上周食用农产品价格止涨回稳 鸡蛋每公斤8.22元

人民网北京4月3日电 （朱江）据商务部网站消息，商务部监测，上周（3月25日至31日）全国食用农产品市场价格与前一周持平，生产资料市场价格比前一周下降0.2%。
食用农产品市场：肉类批发价格以降为主，其中猪肉价格为每公斤20.83元，比前一周下降0.3%；牛肉价格为每公斤56.77元，基本持平；羊肉价格为每公斤54.94元，下降0.7%。水产品批发价格小幅下降，其中鲫鱼、草鱼和鲢鱼等淡水鱼价格降幅居前，比前一周分别下降0.7%、0.6%和0.5%。30种蔬菜平均批发价格为每公斤5.14元，与前一周持平，其中苦瓜、黄瓜和豆角价格降幅居前，分别下降8.2%、8.1%和7.5%；西兰花、圆白菜和大白菜价格涨幅居前，分别上涨14.5%、9.7%和9.6%。食用油批发价格略有波动，其中豆油价格比前一周下降0.1%，菜籽油价格上涨0.2%，花生油价格与前一周持平。禽产品批发价格小幅波动，其中白条鸡价格为每公斤16.32元，比前一周下降0.5%；鸡蛋价格为每公斤8.22元，上涨0.6%。粮食批发价格小幅上涨，其中大米、面粉价格比前一周分别上涨0.4%和0.3%。
生产资料市场：橡胶价格比前一周下降1.6%，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别下降1.9%和1.2%。基础化学原料价格下降0.6%，其中甲醇、硫酸价格分别下降1.4%和0.9%，聚丙烯价格上涨0.4%，纯碱价格基本稳定。钢材价格下降0.4%，其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢价格分别为每吨4123元、4061元和4102元，分别下降0.6%、0.6%和0.3%。有色金属价格下降0.3%，其中铜、铝价格分别下降1.3%和0.1%，锌价上涨2.7%。煤炭价格下降0.2%，其中炼焦煤、动力煤价格分别为每吨776元和598元，分别下降0.8%和0.5%，无烟煤价格为每吨890元，上涨0.9%。化肥价格上涨1.2%，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨1.3%和0.1%。
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