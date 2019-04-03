党中央、国务院高度重视 数字中国建设取得七方面显著进展

人民网北京4月3日电 （朱江）4月2日，国新办举行数字中国建设峰会有关情况发布会。国家互联网信息办公室副主任杨小伟在回答记者提问时介绍，党中央、国务院高度重视数字中国建设，先后出台了《国家信息化发展战略纲要》和《“十三五”信息化规划》，中央网信办、国家发展和改革委员会、工信部等相关部门全力推动数字中国建设。

目前在进展和成效上主要体现在以下七个方面：

一、网络基础设施建设实现了跨越式发展。光纤宽带用户加速推进，截至去年底，我国光缆总长度达4358万公里，4G网络覆盖持续扩大，4G用户总数达到11.7亿户，全年净增1.69亿户，5G核心技术研发和标准制定取得突破，IPv6规模部署提速，IPv6地址数量达到41079块/32。

二、大数据发展和应用加快推进。一批基础性、战略性的基础数据库已经建成并投入使用。中央和国家机关62个部门、31个省区市和新疆生产建设兵团全面接入国家数据共享交换平台。

三、数字经济蓬勃发展，有力助推供给侧结构性改革。据有关机构测算，到去年底，我国数字经济规模达到了31万亿元，占GDP的三分之一。“互联网+”行动扎实推进。

四、北斗三号基本系统建成并提供全球服务，包括“一带一路”沿线国家和地区在内的世界各地均可享受到北斗系统服务。

五、电子政务建设取得重大突破。“互联网+政务服务”持续助推“放管服”改革，涌现出一大批“最多跑一次”、“不见面审批”等改革典型。

六、惠民便民的信息服务日益丰富。网络提速降费效果快速显现，农村电商、网络扶贫向纵深发展。

七、数字经济国际合作成果丰硕。中国率先提出的《G20数字经济发展与合作倡议》和《“一带一路”数字经济国际合作倡议》落地实施，信息基础设施共建共享、电子政务发展都取得了明显成效。

杨小伟表示，今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，将全面发力、重点突破，从加强核心技术突破等方面全力推进数字中国建设。

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