财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个

人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。

与2018年中央部门预算公开工作相比，2019年中央部门预算公开有三点大的变化：

一是公开时间提前。为加快预算执行进度，推动党和国家各项惠民政策早落地、早见效，财政部及早谋划，及时做好批复部门预算准备工作。在2019年全国人大审查批准中央预算后，立即开展部门预算批复工作，为中央部门提前预算公开时间打下了基础。2019年比2018年提前11天左右公开中央部门的部门预算。

二是公开部门增加。2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。

三是解释说明细化。各部门积极回应群众关切，重点说明党中央国务院有明确要求、社会公众较为关注的支出事项。如《政府工作报告》明确要求“各级政府要过紧日子”“一般性支出压减5%以上、‘三公’经费再压减3%左右”，各部门相应对压减非刚性、非重点项目支出等情况进行了说明。

(责编：赵爽、仝宗莉)