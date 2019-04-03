原标题：中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%

中新社北京4月3日电 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。

公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净利润337.7亿元，同比增长20.4%。据测算，万科平均“日赚”约9252万元。碧桂园去年实现净利润约为485.4亿元，同比增长68.8%，“日赚”约1.33亿元。中国恒大2018年净利润722.1亿元，同比增106.4%，“日赚”1.98亿元。

据中原地产研究中心统计，目前全国发布2018年房企年报的企业合计76家，其中A股51家，港股25家。76家房企中，近七成企业利润上涨，平均涨幅达23%。

中原地产首席分析师张大伟指出，由于2015-2017年的楼市旺销，市场主要房企可结算货值充沛，业绩较为稳健。从已经公布业绩和业绩预告的房企来看，预亏的均为转型企业或者个别中小型房企，主要业务是房地产的房企业绩大多实现正增长。

不过，去年不少房企净利润率有所下滑。数据显示，A股的房企净利润率平均为11.9%，相比2017年的12.1%有所下调。张大伟指出，规模化发展的需要和去年下半年以来楼市销售放缓，让不少房企资金需求大增，但随着信贷市场的调控持续，房企不得不借助其它渠道融资，资金成本上升。

展望2019年，平安证券研究报告显示，楼市发展出现下行趋势将更考验各大开发商应对能力，唯有融资渠道畅通、布局一二线、定位主流产品的房企方能穿越周期保持增长，行业集中度有望继续提升。今年前两个月，万科、恒大、碧桂园三家龙头房企业绩增长出现明显下滑。(记者 庞无忌)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)