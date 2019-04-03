业界研究称一季度中国300个城市土地出让金同比下降

中新社北京4月3日电 今年一季度，中国土地市场走冷，全国300个城市土地出让金、平均地价和溢价率等指标均有所下滑。
中国指数研究院日前发布的一份研究报告显示，2019年1至3月，中国300个城市土地出让金总额为8281亿元(人民币，下同)，同比减少16%。同期，300个城市土地成交楼面均价为每平方米2176元，同比下降3%。溢价率也有所走低，一季度300个城市土地成交平均溢价率为13%，较去年同期下降6个百分点。
诸葛找房数据研究中心提供的数据也印证这一趋势。从3月份的情况来看，该机构数据显示，土地市场整体供应走低，全国主要地级市土地供应建筑面积环比上月减少13.19%，同比减少31.69%；成交规划建筑面积环比上月增加11.29%，同比减少35.66%；土地出让金2800亿元，环比上月增加34.44%，同比减少12.11%。3月全国土地市场与去年同期相比，供需仍旧两弱。溢价率有所回升，流拍率指标好转，房企入市难言积极。
不过，3月下旬以来，土地市场出现回暖迹象。据中原地产研究中心统计，3月下旬以来，部分城市的土地市场相比前2月的低迷有所恢复，其中包括合肥、天津、杭州、温州等城市“卖地”数量有所增加。3月下旬以来，全国住宅用地合计成交55宗，其中，溢价率低于20%的有17宗，位于合肥、昆明、徐州等地的5宗地块溢价率超过100%，合计19宗宅地溢价率超过40%。(记者 庞无忌)
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