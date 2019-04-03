北京市通信管理局等部门约谈马蜂窝 要求其立即整改

人民网北京4月3日电 （朱江）据工业和信息化部网站北京市通信管理局消息，3月28日，北京市通信管理局会同北京市文化和旅游局、北京市网信办联合约谈了北京蚂蜂窝网络科技有限公司，对其网站和移动应用商店违反《互联网信息服务管理办法》规定及违反“九不准”内容没有尽到审查义务并立即停止传输一事进行严厉批评，提出立即整改要求。

约谈中，北京市通信管理局提出三个方面要求并出具了《整改通知书》：一是要求马蜂窝公司提高政治站位和政治敏感性，提高法律意识，以高度的社会责任感开展相关服务；二是针对前期已经出现的问题立即整改，要对本公司网站及APP的所有数据进行全量核查，发现有违法违规的内容必须立即停止传输；三是要求马蜂窝公司加强技术手段建设，并加强对员工的教育和培训，加强技管结合，建立健全网络信息安全审核机制；四是要求马蜂窝公司于一周内提交书面整改报告。

北京市文旅局和北京市网信办相关负责人分别从文旅行业主管部门的角度和加强内容安全管理、建立健全相关内容审核制度等方面对马蜂窝公司提出具体工作要求。马蜂窝公司表示，将按照监管部门要求，全面排查存在的问题，立即进行整改，并举一反三，完善内部管理和审核流程。

下一步，北京市通信管理局将继续加大工作力度，做好网上有害信息的发现和处置，全力做好互联网网站的基础管理，配合相关部门快速高效地处置不良信息。

(责编：朱江、仝宗莉)