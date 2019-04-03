北京市通信管理局等部门约谈马蜂窝 要求其立即整改

人民网北京4月3日电 （朱江）据工业和信息化部网站北京市通信管理局消息，3月28日，北京市通信管理局会同北京市文化和旅游局、北京市网信办联合约谈了北京蚂蜂窝网络科技有限公司，对其网站和移动应用商店违反《互联网信息服务管理办法》规定及违反“九不准”内容没有尽到审查义务并立即停止传输一事进行严厉批评，提出立即整改要求。
约谈中，北京市通信管理局提出三个方面要求并出具了《整改通知书》：一是要求马蜂窝公司提高政治站位和政治敏感性，提高法律意识，以高度的社会责任感开展相关服务；二是针对前期已经出现的问题立即整改，要对本公司网站及APP的所有数据进行全量核查，发现有违法违规的内容必须立即停止传输；三是要求马蜂窝公司加强技术手段建设，并加强对员工的教育和培训，加强技管结合，建立健全网络信息安全审核机制；四是要求马蜂窝公司于一周内提交书面整改报告。
北京市文旅局和北京市网信办相关负责人分别从文旅行业主管部门的角度和加强内容安全管理、建立健全相关内容审核制度等方面对马蜂窝公司提出具体工作要求。马蜂窝公司表示，将按照监管部门要求，全面排查存在的问题，立即进行整改，并举一反三，完善内部管理和审核流程。
下一步，北京市通信管理局将继续加大工作力度，做好网上有害信息的发现和处置，全力做好互联网网站的基础管理，配合相关部门快速高效地处置不良信息。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】