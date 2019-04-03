第九届全国税法知识竞赛启动

人民网北京4月3日电（记者 吴秋余）中国注册税务师协会近日在京宣布，在今年税收宣传月期间开展“减税降费知识竞赛——第九届税法知识竞赛”活动。本次竞赛4月1日启动，5月20日结束，贯穿整个税收宣传月，竞赛采取互联网线上竞答的形式，社会公众可登录中税协官方网站（www.cctaa.cn）或中税协微信公众号（CCTAAWX）的“减税降费知识竞赛”页面进行答题。

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