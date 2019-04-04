徐州“轮胎王”转型记

江苏徐州曾经有个“轮胎王”。民营企业家王来志十多年前就开始做轮胎化工生意，由于他的轮胎生意当时在徐州做得最大，再加上本人姓王，大家都管他叫“轮胎王”。他本以为会把这行一直干到老，谁知风向变了。

2014年，王来志公司仓库所在的鼓楼区被列入全国城区老工业区搬迁改造试点。2015年，他咬牙关停了公司，下决心转型发展，退出化工产业。

笼子腾空了，鸟儿从哪里来？政府引导他瞄准区域发展定位，将仓库厂房转型升级，发展特色园区。王来志投入近亿元资金，建设数字产业园。

起初，由于园区资源、人才、定位的吸引力不足，一年都没有一个新兴产业项目进驻。随着政府持续加大对新兴产业的扶持引导力度，第一只“鸟儿”飞来了——“马上到家”智慧社区科技公司成为首个入园项目。

后来，互联网教育、软件开发等行业企业相继进驻园区，王来志越来越有信心，也越来越有干劲。广州一家电子技术研究所正在研发虚拟现实教育场景，王来志兴冲冲跑去邀请，却被浇了盆冷水：“为什么要去徐州，那里的新兴产业有市场吗？”

王来志一边翻项目材料，一边跑区县教育部门，商谈了20多所学校，几个月下来积累了不少意向单位。之后，广州那家研究所应邀实地考察，终于达成合作意向。

眼下，鼓楼区的数字产业园已有30多家科技型企业进驻。放眼徐州，高新技术产业、战略性新兴产业占规模以上工业比重已分别达36.5%和33.5%。

转型难不难？“难！”王来志脱口而出，“但被时代大潮推上船，就不能再回头，创新是根本出路。”

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 01 版）

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