本事长了 收入翻番（脱贫故事）

迪庆藏族自治州香格里拉市尼西乡汤满村的藏族汉子银深达瓦家，除了妻子能照顾孩子和田地，他一个人要扛起一家九口的生计。可记者没听到银深达瓦的一句抱怨，反而看到他一直憨笑。
银深达瓦的九口之家很特殊，奶奶、父母上了年纪丧失劳动力，两个姐姐脑瘫，两个孩子读小学。2015年之前，银深达瓦做木匠，哪有活都抢着干，可一年两万元左右的收入依然是杯水车薪。
扶贫干部上门来，说发展产业有扶持，银深达瓦咬咬牙，决定回家搞养殖。养羊最赚，年收入超3万元；尼西鸡论只卖，扣除成本，年收入也破万元；算上雨季捡松茸的收入，银深达瓦家这两年年收入四五万元。虽然生活还算不上富裕，可变化就在两三年间，也难怪他始终带着笑脸。讲到开心处，银深达瓦笑得咧开了嘴：“扶贫让我长本事，得感谢政府和扶贫干部！”
说到未来的产业发展，银深达瓦打开了话匣子：家里人多，还得坚持多元发展，重点养鸡，尼西鸡名声在外，规模上去了，利润很可观。
尽管尼西离香格里拉市区不远，可80后的银深达瓦因为家里穷，没上几天学，说普通话依然磕磕绊绊。讲起俩孩子，银深达瓦笑得爽快：“学习再差，也得把学给我念完！”
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