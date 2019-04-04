“三区三州”农产品在京推介

“三区三州”贫困地区农产品产销对接专场活动在京启动，采购金额54.8亿元，现场签约45.57亿元

本报北京4月3日电 （记者常钦）为促进“三区三州”特色优质农产品“走出大山、走进市场”，3日，以“产业扶贫、市场扶贫、消费扶贫、感情扶贫”为主题的“三区三州”贫困地区农产品产销对接专场活动在京启动。来自“三区三州”107个深度贫困县的200多名供货商和全国各地500多名采购商参加活动，采购金额54.8亿元，现场签约45.57亿元。

据介绍，“三区三州”生态优势独特，很多农产品广受消费者青睐，但流通成本偏高、市场信息不畅等因素制约了产业发展。此次活动致力于搭建贫困地区与终端消费市场之间的直通车，专门制定方案，在资金分配、项目安排等方面加大向“三区三州”等深度贫困地区的倾斜支持力度。

此次活动是2019年系列产销活动的首场活动，下一步将拓宽流通渠道，在完善产地市场、推进“互联网+”、完善初级农产品产销对接公益服务平台方面下功夫，健全农产品市场体系。

我国将研发世界最大型LNG运输船

明年底完成27万立方米LNG船研发，这将是世界最大型LNG运输船

本报上海4月3日电 （记者沈文敏）中国船舶工业集团有限公司所属沪东中华造船（集团）有限公司2日在上海与世界著名船级社DNV—GL，签订了共同开发27万立方米LNG运输船协议。根据协议，2020年底完成27万立方米LNG船研发，这将是世界最大型LNG运输船。

据了解，相较于常规型17万立方米级别运输船，27万立方米LNG运输船的优势主要表现为：单船运输能力将提升55%，单位运输成本降低25%—30%，经济性大幅提升，是长途大宗运输的高效低成本解决方案。

首台中低速磁浮智能巡检车下线

此举标志着我国在新型轨道交通智能化养护领域取得重大突破

本报长沙4月3日电 （记者王云娜）3日，我国首台中低速磁浮智能巡检车在中国铁建重工集团长沙第二产业园下线。该产品的成功研制填补了国内中低速磁浮线路动态智能检测装备的空白，也标志着我国在新型轨道交通智能化养护领域取得重大突破。

智能巡检车采用新型检测算法，突破了磁浮线路智能检测技术，实现了检测数据的精准测量和数据准确处理运算，缩短了作业时间和劳动量，提高了检测作业的准确性和安全性，线路检测质量和作业效率显著提升。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 10 版）

(责编：袁勃、曹昆)