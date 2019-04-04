9074亿元 前两月我国软件业业务收入（数读）

1—2月，我国软件业完成软件业务收入9074亿元，同比增长13.6%；利润总额1032亿元，同比增长7%

本报北京4月3日电 （记者韩鑫）记者3日从工信部获悉：今年前两月，我国软件和信息技术服务业收入和利润实现较好增长，开局平稳。

从总体运行情况来看，1—2月，我国软件业完成软件业务收入9074亿元，同比增长13.6%，增速同比提高0.3个百分点。就利润水平而言，前两个月，全行业实现利润总额1032亿元，同比增长7%，实现良好开局。

分业务来看，信息技术服务收入较快增长。1—2月，信息技术服务实现收入5254亿元，同比增长16.8%，在全行业收入中占比为57.9%。特别值得注意的是，云服务、大数据服务等新兴业务领域发展加快，正在形成新增长点。在软件企业云转型加快、用户接受度提升、应用场景拓展的带动下，云服务收入同比增长达13%，在信息技术服务收入中比重迅速上升到5.8%；大数据服务应用加快，实现收入同比增长27%。

此外，信息安全产业稳步发展。随着国内外用户对网络和信息安全的重视程度越来越高，信息安全产业正步入快速发展期，1—2月信息安全产品和服务共实现收入154亿元，同比增长13.1%，对社会各行业支撑保障能力不断提升。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 10 版）

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