景区门票降价促进多赢

随着清明、“五一”、端午等节日的陆续到来，很多人计划携家人朋友外出旅行或踏青。

近日，国家发改委印发《关于持续深入推进降低重点国有景区门票价格工作的通知》（简称《通知》），要求在更广范围内、更大程度上降低相关景区门票，从而为广大即将旅行的民众发来了最新的政策红包。

《通知》要求，各地价格主管部门要对2018年以来尚未出台降价措施的政府定价管理的景区，全面开展门票定价成本监审或成本调查、价格评估工作，以“五一”、暑期、“十一”等游客集中时间段为重要节点，成熟一批、出台一批，降低景区偏高门票价格水平。2019年，原则上完成辖区内所有实行政府定价管理的5A、4A级景区门票成本监审调查、价格评估调整工作。《通知》还指出，各地价格主管部门要最大限度清理规范景区不合理支出行为，推行收支信息公开，积极探索发挥审计等部门作用，加强对景区成本的约束。对2018年降价不到位、高定价大折扣等问题仍然突出的景区，推动进一步降价。同时，《通知》也对于不合理设置“园中园”门票、相关游览服务项目强制捆绑销售等问题进行了明确限制。

除了景区票价之外，配套服务业对旅游消费体验有着巨大的影响。对此，《通知》明确指出，在降低门票价格同时，加强对群众反映强烈、垄断性较强的交通车、缆车、游船、停车等服务价格监管。实行政府指导价或政府定价的，要健全景区相关游览服务价格管理制度，在深入开展成本监审或成本调查基础上，降低偏高价格。

那么，景区门票价格降低将会带来哪些影响呢？根据我国最大的在线旅游平台携程发布的《2018-2019中产家庭旅游消费意愿调查报告》，有近四成人认为门票等旅游成本下降将会刺激出行。在携程旅游大数据联合实验室首席研究员彭亮看来，重点景区门票降价的消息对旅游市场将会带来立竿见影的影响。游客自身需要更多了解景区的限流政策，更好地规划路线。

“很多游客担心，旺季景区会增加购票和排队的时间。目前，携程已经通过技术和服务创新，游客在门票环节上体验得到很大提升。用户通过携程预订景区门票，即可直连景区售票系统，线上购票一旦成功，可以立即在景区使用，大大减少了订单确认的时间。”彭亮对本报记者说，目前已有超过3500家景区支持了“随买随用”功能。在相关服务的帮助下，在景区门口刷预订人身份证就能快速进入景区。

北京市社科院经济研究所所长杨松在接受本报记者采访时也指出，随着人们生活水平的提高，假日旅行也成为了重要的生活和消费方式。在此背景下，有关部门进一步规范景区管理、推动降低重点国有景区门票价格，对于刺激“假日经济”繁荣有着重要的积极作用。

“与国外相比，我国景区生存经营还普遍存在‘门票依赖’的情况。适时推动景区门票价格降低，虽然会在短时间内影响景区门票收入，但是从中长期来看却能带来客流量的增长。这时，如果景区把握住机会，提供更多满足游客需要的产品和服务，就会实现更大的经济收益。从这个意义上来说，推动降低景区门票价格下降有助于促进民众、景区、商家实现多赢。”杨松说，未来，在降低景区门票过程中，也应该注意因地制宜，对于部分文物属性强、修缮成本高的景点给予适当缓冲，对于承载力高、公共属性强的景区，则应加快推动降价直至免费开放。

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