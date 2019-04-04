全国首个“工匠日”在杭设立

本报杭州4月3日电 （张晓燕）4月3日，杭州市第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议决定，自2019年起将每年的9月26日设立为“工匠日”。这是全国首个经地方人大审议通过设立的“工匠日”。

“今年杭州市两会上，11名代表联名建议将9月26日设为‘工匠日’。”杭州市人大常委会副主任、市总工会主席郑荣胜介绍说，1937年9月26日通车的中国自行设计建造的第一座双层式公铁两用桥钱塘江大桥，使用至今，正是杭州工匠精神的象征。“‘工匠日’的设立，将进一步营造学习工匠、争当工匠的浓厚氛围。”近年来，杭州市总工会完善认定标准与程序，建立服务管理机制，开展立功竞赛等活动，连续两年共认定了“杭州工匠”60名。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 07 版）

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