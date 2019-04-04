原标题：共享单车为什么要涨价？小蓝单车和摩拜单车调价受关注

商海春作（新华社发）

● 共享单车行业前期投入大，维护成本高，盈利模式并不清晰

● 行业正在回归商业理性，重新定位业务性质，并按市场规律出牌

● 下一步，共享单车发展的重点是提升管理水平而非简单规模扩张

近日，小蓝单车和摩拜单车先后宣布调价，共享单车行业再次成为焦点。来自交通运输部的数据显示，2018年共享单车每天约有1000万人次使用。涨价将对消费者的选择造成什么影响？一路烧钱求发展的共享单车行业现在存在哪些问题？下一步将如何发展？针对这些问题，经济日报·中国经济网记者采访了相关专家。

“可持续运营”成理由

虽然总价不高，但共享单车此次涨价幅度却不算太小。先是小蓝单车宣布，从3月21日起，在北京实行新计费规则，起步价从每30分钟1元上涨为每15分钟1元，超出时长后每15分钟0.5元。摩拜单车随后宣布，从4月8日起，北京用户骑行15分钟以内收费1元，骑行超出15分钟，每15分钟收费0.5元，价格与小蓝单车“取齐”。运营哈啰单车的哈啰出行公关总监王帆也表示：“哈啰单车目前价格相对稳定，但未来可能随着经营策略调整也不排除会有涨价的可能。”

托管小蓝单车的滴滴出行回应称，新的计价规则是“为了可持续运营和产品服务体验”，摩拜方面则称调价是“为了实现健康、可持续运营，继续提供用户满意的服务”，“可持续运营”成为两家共享单车的涨价理由。

那么，消费者真的接受这个理由吗？一项由3600多位网友参与的网络调查显示：一半网友认为共享单车价格涨幅过大，也有近三成网友表示理解，接受适当涨价。南京公司职员李婷给记者算了一笔账：“我是共享单车的忠实用户，公司离最近的地铁站1200米，走路要20分钟，所以工作日每天肯定要骑两次车。按现在的调价规则，如果你骑车时间在15分钟以内，与过去价格是一样的，这对和我一样只想解决‘最后一公里’刚需的用户，调价影响不大，但如果是为了休闲出行，就可能会考虑选择别的出行方式了。”

通过价格调节供需

共享单车调价，显然是一种“造血”。共享单车行业前期投入大，维护成本高，而且在租金之外无论是车身广告、数据增值服务等，盈利模式并不清晰。小蓝单车因资金链断裂、拖欠供应商款项被滴滴出行托管；ofo小黄车深陷“押金门”苦苦挣扎。美团点评2018年财报则显示，从去年4月份起，其收购的摩拜单车贡献收入15.07亿元，亏损却高达45.5亿元，占美团点评整体净亏损的一半多。市场研究机构易观互联网汽车与出行研究中心分析师赵香表示：“共享单车企业要面对单车的破损和丢失，以及气候原因带来的季节性使用频率波动，再加上使用场景的局限性，仅依靠现有的商业模式很难盈利。”

从这一点看，“块儿八毛”的涨价，对共享单车企业意义重大。哈啰出行联合创始人韩美表示：“单车骑行一次，折旧0.6元，运营成本0.3元，如果单次骑行收入能超过1元，原则上就有利润。”

正因如此，业内专家们对调价颇为“淡定”。国家发改委综合运输研究所城市交通室主任程世东表示，价格调整对共享单车行业发展是必要的，“行业想要发展，首先要保持财务的可持续性，适当调整收费价格，就是为了让财务的可持续性更好一些”。上海财经大学交通经济与政策研究中心研究员冯苏苇也认为：“共享经济新业态的出现，正在培养起消费者更为理性的消费思维，比如网约车的动态加价。共享单车涨价只是市场主体相互博弈、教育和再教育的一个必要环节。这也意味着，共享单车整个行业正在回归商业理性，重新定位业务性质，并按市场规律出牌，让价格成为调节供需的有效手段。”

行业仍需脱胎换骨

消费者已经习惯了共享单车的“存在感”，来自哈啰出行的行业报告显示，目前用户平均每周使用共享单车超过5次，即使拥有自有汽车的用户，也有一半以上平均每周使用共享单车超过4次。小城市中有23%的用户为半年以来新增用户。但另一方面，共享单车企业要面对的“一地鸡毛”却并非只有调价而已。押金问题、乱停乱放、“僵尸单车”等“老大难”问题依然困扰着行业。北京大学市场与网络经济研究中心研究员陈永伟表示：“过去共享单车企业的饱和式投放，其实只是为了抢占市场，获得资本市场青睐，但从未来发展来看，共享单车依然要更加有序，发展的重点是提升管理水平而非简单规模扩张。”

在押金方面，政策指引已逐渐清晰。近日，交通运输部发布《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》公开征求意见，明确包括共享单车、共享汽车在内的交通运输新业态运营企业，原则上不得收取用户押金，确有必要收取的，运营企业不得挪用。此外还规定，互联网租赁自行车单个用户账号内的预付资金额度不得超过100元，且运营企业只能将用户预付资金用于其主营业务，不得用于不动产、股权、证券、债券等投资及其他借贷用途等。中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧对此表示：“政府对新业态发展的原则是包容审慎监管，此次对共享单车押金和预付资金的明确规定，其实就是引导企业把关注点重新回归到运营和服务，也是保护消费者使用新业态服务的信心。”

在车辆管理方面，共享单车企业同样试图用技术解决问题。摩拜曾在去年年底公告表示，如果用户将单车骑出运营区域，在运营区域外关锁，将收取5元调度管理费，每位用户只拥有一次豁免机会。今年则进一步规定，针对私藏、破坏车辆，及不按规定使用共享单车等行为采取处罚措施。针对违规行为，将采取在一段时间内冻结对应账号等处罚措施，账号冻结期间用户不得用车。上海市互联网租赁自行车服务平台最新大数据显示，上海共享单车工作日均骑行总量约97万次，近一半用于接驳轨道交通，整体秩序明显好转。

下一步，共享单车企业仍然要面对盈利模式多元化这道“考题”。冯苏苇表示：“作为流量入口的单车骑行大数据，有利于用户画像和细分市场，也有助于差异化定价和衍生信息产品的开发和推广。超级平台的出现仍然为衍生信息产品的出现提供了良好契机，市场期待‘互联网+自行车’行业脱胎换骨。”（记者 陈静）

(责编：杨曦、仝宗莉)