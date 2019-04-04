报告显示德国城市贫困问题更严重

新华社柏林4月2日电 （记者田颖）德国贝塔斯曼基金会2日发布的一份报告说，德国城市贫困率超过全国平均水平，贫困问题在城市更为严重。
根据这份名为《2018城市可持续发展监测》的报告，2016年德国全国贫困人口比例为10.1%，而在人口超过10万人的大城市中，贫困人口比例达14%。
报告说，德国传统工业区鲁尔区13个拥有10万以上人口城市的贫困率与10年前相比有所上升，德国东部10个10万以上人口城市的贫困率比10年前有所下降。报告认为，鲁尔区贫困率上升与当地尚未完成的结构调整有关。
研究人员还就居民对贫困的实际感知做了问卷调查，结果显示，2018年德国有34%的民众认为贫困问题在过去10年间有所加重，有46%的城市居民认为所居住城市贫困现象在过去10年间日益严重。
为应对城市贫困问题，贝塔斯曼基金会专家团队建议大城市应针对不同社区问题采取相应措施。由于大城市不同社区发展不平衡，有些社区社会、经济、环境问题交织，城市管理者应更有针对性地改善不同社区的教育、医疗和住房条件以及增加就业机会等。
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