新加坡立法打击网络假信息

新加坡近日公布了一项打击假新闻的法案草案。该法案一经通过，将赋予新加坡政府在打击网络虚假信息方面更多权力：可强制个人或网络平台更正或撤回假信息，拒不服从的网络平台将被判罚100万新元（1新元约合5元人民币）。此外，恶意散播假信息、企图损害新加坡公共利益的个人可被判处10年有期徒刑、罚款最高10万新元。目前该法案还有待新加坡议会投票表决。
据新加坡《联合早报》报道，“防止网络假信息和网络操纵法案”4月1日在新加坡国会进行一读审议，正式启动应对网络假信息的立法程序。根据该法案，假信息泛指虚假的事实陈述，包括捏造信息及扭曲事实。只有证实假信息对国家公共利益造成了负面影响，政府才能正式采取行动。
对于大部分网络假信息，政府要求作者在相关文章旁发布更正信息；如果假信息造成较大影响，政府可要求作者把整篇文章撤下；如果该信息已被广泛传播，难以一一删除，政府则可能要求作者广泛地刊登更正信息，向公众澄清事实；若在社交媒体发布假信息，政府可要求其刊登更正信息或将该信息屏蔽；如果是机器人写作程序自动创建社交媒体账户，大肆传播假信息，政府也可要求关闭相关虚假账户。但上述各规定并非刑事处罚，只有当个人、组织或网络平台拒绝遵守以上规定时，政府才启动刑事处罚。
新加坡国立大学法学院副教授王江雨在接受本报记者采访时表示，过去几年，网络假信息给世界各地造成了巨大危害，新加坡政府担忧网络假信息的传播损害国内和谐，因此希望通过立法的方式，将防止网络假信息的制造和传播作为一项公民义务规定下来。
王江雨表示，新加坡政府希望通过该法案告诫公众，在网络上传播的信息应该是事实，而恶意散播假信息的个人或组织需要承担刑事责任。政府应阐明如何判定假信息的整套流程，以及采取相应行动的具体考量。同时，政府应采取措施，帮助公众提高识别网络假信息的能力。
有分析认为，该法案比既有法律向前迈进了一步——既有法律的关注点往往只是删除网络假信息，而新法案要求发布更正信息。发布更正信息有助于民众对真假信息进行甄别。
（本报曼谷4月3日电）
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