三部门联合发布新职业信息 又多了13个新职业

近日，人力资源和社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局向社会发布了13个新职业信息。这是自2015年版国家职业分类大典颁布以来发布的首批新职业。
这13个新职业包括：人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员。
据介绍，首批新职业主要集中在高新技术领域，具有以下特点：一是产业结构的升级催生高端专业技术类新职业。近几年，随着人工智能、物联网、大数据和云计算的广泛运用，与此相关的高新技术产业成为我国经济新的增长点，对从业人员的需求大幅增长，形成相对稳定的从业人群。
二是科技提升引发传统职业变迁。工业机器人的大量使用，对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求剧增，使其成为现代工业生产一线的新兴职业。随着无人机技术的成熟，大量无人机的使用使无人机驾驶员成为名副其实的新兴职业。
三是信息化的广泛应用衍生新职业。随着物联网在办公、住宅等领域得到广泛应用，物联网安装调试从业人员需求量激增。近几年，电子竞技已成为巨大的新兴产业，电子竞技运营师和电子竞技员职业化势在必行。农民专业合作社等农业经济合作组织发展迅猛，从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员需求旺盛，农业经理人应运而生。
人社部有关负责人表示，新职业信息发布使国家职业分类体系更加科学完善，更好地服务于国民经济信息统计、人力资源开发管理、职业教育培训和人才评价工作，为国家制定相关产业发展政策、开展就业人口结构变化和劳动力供求状况研究分析、制定人力资源市场政策提供了科学依据。（记者 韩秉志）
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