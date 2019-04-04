全球经济增长趋缓但不会陷入衰退

新华社华盛顿4月2日电 （记者邓仙来）国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德2日在华盛顿说，全球经济增速放缓但不会陷入衰退，2019年下半年经济增速有望反弹。
拉加德当天在出席美国商会举办的第十三届年度资本市场峰会时表示，今年1月IMF将今明两年全球经济增长预期下调至3.5%左右，当前全球经济已经失去进一步增长的动力，即将发布的IMF最新预测将进一步下调全球经济增长预期。
拉加德说，IMF预计今年晚些时候全球经济增速会有所反弹，但这种反弹容易受到下行风险影响，这些风险包括英国“脱欧”不确定性、高额债务、贸易紧张局势以及金融市场不稳定等。
她说，在国内政策方面，各国要更明智地运用财政政策，在经济增长、债务可持续性和社会进步之间保持适当平衡。在国际贸易政策方面，构筑贸易壁垒不是解决贸易纠纷的办法。过去几十年的经验表明，贸易一体化有助于促进繁荣、减少贫困、传播新技术和提高生产力。
IMF和世界银行春季会议将于本月12日至14日在华盛顿举行。拉加德的此番讲话也是在为会议预热。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】