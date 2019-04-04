三大粮食作物化肥农药使用量零增长

本报北京4月3日电 （记者蒋建科）3日在北京举办的农业绿色发展研讨会发布了《中国农业绿色发展报告2018》，该报告由中国农业科学院中国农业绿色发展研究中心编写。
报告显示，我国农业绿色发展在6个领域取得重大进展：
空间布局持续优化。全国已划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区9.28亿亩，认定茶叶、水果、中药材等特色农产品优势区148个。
农业资源休养生息。耕地利用强度降低，耕地养分含量稳中有升，全国土壤有机质平均含量提升到24.3克/公斤，全国农田灌溉水有效利用系数提高到0.548。
产地环境逐步改善。全国水稻、小麦、玉米三大粮食作物平均化肥利用率提高到37.8%，农药利用率38.8%，化肥农药使用量双双实现零增长；秸秆综合利用率83.7%。畜禽粪污资源化利用率达70%；新疆甘肃等地膜使用重点地区废旧地膜当季回收率近80%。
生态系统建设稳步推进。已划定国家级的水生生物自然保护区25个、水产种质资源保护区535个和海洋牧场示范区64个；全国草原综合植被覆盖度提升到55.3%，重点天然草原牲畜超载率明显下降。
人居环境逐步改善。全国完成生活垃圾集中处理或部分集中处理的村占73.9%，实现生活污水集中处理或部分集中处理村占比17.4%，使用卫生厕所的农户占48.6%。
模式探索初见成效。遴选出全域统筹发展型、都市城郊带动型、传统农区循环型3个综合推进类模式和节水、节肥、节药，畜禽粪污、秸秆和农膜资源化利用，渔业绿色发展7个单项突破类模式，可为我国不同类型地区农业绿色发展提供参考和借鉴。
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