原标题：踏青赏花正当时 多地迎来春季出游高峰

虽然清明只有3天假期，但游客出游热情尤其高涨，特别是上海、北京、南京等城市的消费者，一到假期都愿意远离城市

随着大众消费不断升级，人们对旅游的价格敏感度降低，对品质和服务的需求持续提升

春暖花开，正是出门游玩的好时节。随着清明小长假临近，踏青赏花热度持续攀升，不仅城市赏花景区周边酒店预订火爆，去乡村看油菜花、采摘等需求也十分旺盛，周边休闲游市场即将迎来一轮春季出游高峰。

记者从各大旅游平台了解到，今年清明出游的游客群体仍以亲子家庭为主，约占41.6%；临近毕业季，年轻的大学生群体也成为出游的另一支主力军，占比约23.4%。从热门目的地来看，上海、无锡、广州、珠海、北京、苏州、杭州、常州、三亚、湖州等城市预订人气最高。

从出游方式来看，自驾周边游、赏花高铁游更受欢迎。记者了解到，自“黄金旅游线路”杭黄高铁通车以来，长三角地区游客出游频次明显增高。随着高铁网络的完善，游客前往黄山、杭州、婺源、千岛湖等赏花踏青的“网红”目的地更加方便。如驴妈妈旅游网推出的“婺源3天2晚自由行”产品，住婺源篁岭晒秋美宿，赏篁岭梯田油菜花，备受消费者欢迎。

美团点评近日发布的《2019清明小长假游玩趋势报告》显示，在美团门票“全国清明热门景区排行榜”TOP10席位中，与赏花相关的景区占据了5个席位，上海顾村公园、扬州瘦西湖、东莞松山湖等景区人气高涨；无锡灵山小镇的拈花湾、东莞龙凤山庄也深受用户欢迎。

“虽然清明小长假只有3天假期，但游客的出游热情尤其高涨，特别是上海、北京、南京等城市的消费者，一到假期都愿意远离城市，去乡村踏青休闲。”驴妈妈品牌发展部负责人李秋妍介绍说，截至目前，今年春季乡村旅游出游预订人次同比去年上涨两成，其中亲子家庭占比超六成。从出行时间来看，2天至3天的周边游热度较高，其中“2天1晚”自由行线路最受欢迎。

景区人气火爆也带热了踏青赏花景区附近的酒店住宿需求。为了让消费者更方便地找到适合自己行程的酒店，美团酒店在清明小长假期间推出“走呀，春游去！”专题活动。其中，针对人气赏花目的地筛选出了距离景区较近且评分较高的酒店商家，简化用户决策流程。

值得关注的是，随着大众消费不断升级，人们对旅游的价格敏感度降低，对品质和服务的需求持续提升，因而高端度假酒店、特色民宿作为新的引客要素，逐渐成为乡村旅游的新“亮点”。以安吉帐篷客酒店为例，如今恰逢采茶季，游客不仅可以上山采茶、品茶，还可以骑行、垂钓，体验山野间的生活乐趣。

吃是出游中不可或缺的环节。美团点评数据显示，清明前夕“黑珍珠餐厅指南”和“大众点评必吃榜”上榜商家的搜索热度显著上升，商家推出的精选套餐和必吃套餐也成为很多人的就餐选择。在“黑珍珠”商户中，有26%上线了精选套餐，套餐价格从158元/位到1988元/位不等；“必吃榜”商户中，有44%上线了必吃套餐，价格从33元/位到344元/位。

业内专家表示，春暖花开，消费者出游意愿强烈，特别是近年来乡村旅游发展势头迅猛，不少旅游目的地不再是“千村一面”，而是在开发建设中融合当地文化特色，重视文化体验和互动性、主题性，开发文创农产品、特色民宿、体验项目等，从吃住行游购娱等多方面深度挖掘，满足游客的深度体验需求。今后，随着文旅融合不断深入，乡村旅游将成为旅游业增长的重要引擎。（记者 吉蕾蕾）

(责编：杨曦、仝宗莉)