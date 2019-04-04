62城加入城企联动普惠养老行动

本报许昌4月3日电 （记者屈信明）河南许昌出台城市社区养老服务网络工程、农村敬老院3年提升计划、推进鄢陵国家健康养老示范区建设等政策措施，加快发展养老服务业。今年初，许昌市等7个城市入选全国首批城企联动普惠养老专项行动试点城市。截至3月末，已有27个省区市的62个城市加入专项行动。这是记者从第二届鄢陵国际健康峰会上获悉的。
据介绍，城企联动普惠养老，就是持续扩大普惠养老服务有效供给，充分发挥中央预算内投资示范带动作用和地方政府引导作用，进一步激发社会资本参与养老服务积极性，推动养老产业高质量发展。今年内，国家发改委将安排中央预算内投资14亿元给予支持，预计促进全国新增养老床位7万张。峰会由人民日报社健康时报等指导，由许昌市人民政府主办。
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