贵州20万亩耕地实行休耕

本报贵阳4月3日电 （记者程焕）贵州省农业农村厅日前印发《2019年贵州省耕地休耕制度试点工作实施方案》，明确将在13个县（市、区）开展20万亩耕地休耕制度试点，全年休耕试点每年每亩补助500元，总补助资金1亿元。

方案明确，作为农业生态环境保护的重要任务，此次休耕试点将在充分尊重农民意愿的原则下，以保障粮食安全和不影响农民收入为前提，重点在坡度15°以上、25°以下的石漠化地区实施，每县1万至4万亩耕地实施休耕，并对耕地休耕试点给予适当补助。

方案要求，休耕期间要对土地采取保护性措施，不得改变耕地性质。要调整种植结构，合理安排播种绿肥、油菜等养地作物。同时，减少农事活动，适当增施腐熟的有机肥，严禁施用化肥农药，促进生态环境改善。

据了解，补助资金含耕地收益补助和管护补助，资金全部补助到休耕的农户或新型经营主体。在确保落实试点面积的情况下，试点地区可根据实际细化具体补助标准。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)